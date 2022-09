Atriz indígena vaiada no Oscar recebe homenagem 50 anos depois

Neste final de semana, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas prestou uma homenagem à atriz Sacheen Littlefeather, vaiada na cerimônia do Oscar em 1973. Não é surpresa para ninguém as polêmicas em torno de Hollywood, especialmente quando estamos falando de minorias.

Na época, Littlefeather, que é apache e yaqui, tinha 26 anos e foi representar Marlon Brando, que rejeitou a estatueta de melhor ator por O Poderoso Chefão. A rejeição foi um protesto em prol dos nativos americanos e a resposta foi o completo desrespeito dos convidados ali presentes, mostrando como a indústria cinematográfica tratava os povos indígenas.

No discurso, ela disse que o ator havia recusado o prêmio por conta do “tratamento dos indígenas americanos no cinema e na televisão”. Esse momento resultou em décadas de abuso e assédio para Littlefeather, que não conseguiu continuar trabalhando como atriz e teve a sua segurança ameaçada.

John Wayne, popular ator dos anos 1950 e 1960, teve que ser contido por seguranças para não agredir Litterfeather quando ela deixou o palco do Oscar em 1973. Em uma declaração, a atriz disse que ele parecia furioso com Marlon e com ela.

Quase 50 anos após esse acontecimento, Sacheen Littlefeather foi recebida como convidada de honra no evento da Academia no último sábado (17) em Los Angeles. Agora com 75 anos, Littlefeather finalmente recebeu um pedido de desculpas. A celebração enalteceu a cultura indígena e reconheceu os erros do passado da indústria, ainda que de forma tardia.

“Eu havia orado aos meus ancestrais para estarem comigo naquela noite, e foi com a oração que subi até lá. Subi lá como uma índia orgulhosa”, disse ela ao público no momento em que subiu ao palco em 1973.

“Quando comecei a subir aqueles degraus, sabia que tinha que falar a verdade. Algumas pessoas podem aceitar e outras não”, completou. “Nunca é tarde demais para um pedido de desculpas“, disse ainda a atriz.

O discurso dela pode ser assistido abaixo: