Atemporais homenageia Gil, Caetano, Milton Nascimento e Paulinho da Viola

Por Naiara Taborda

Na última quarta-feira (19), o Spotify realizou um evento em São Paulo para anunciar o lançamento do seu mais novo projeto, o Atemporais, que celebra os 80 anos de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Paulinho da Viola. Oito grandes cantores da atualidade foram selecionados para regravar canções clássicas destes que estão entre os maiores nomes da música brasileira.

Os artistas escolhidos pelo Spotify foram Marina Sena, Linn da Quebrada, Ludmilla, Pabllo Vittar, Emicida, Criolo, Djonga e Mari Fernandez. A ideia, aliás, não era apenas trazer as canções originais em outras vozes, mas sim imprimir um pouco do estilo de cada um nestas letras e melodias que já são tão conhecidas e amadas por todos. Sendo assim, elas ganharam novas roupagens, que incluem até mesmo modificações em seus gêneros.

As duas primeiras canções, que homenageiam Caetano Veloso, já estão disponíveis no Spotify. Da Maior Importância foi interpretada por Marina Sena, enquanto Você Não Entende Nada ficou a cargo de Mari Fernandez – que, aliás, compartilhou conosco um pouco dos bastidores do projeto. Assista:

Quer ouvir as duas canções e suas versões originais? É só apertar o play abaixo:

Próximos lançamentos do Atemporais

No dia 26 de outubro, data em que Milton Nascimento completa seus 80 anos, a plataforma disponibilizará Travessia, música escolhida por Djonga, e Maria Maria, por Ludmilla. Versões que, aliás, pudemos conferir em primeira mão na noite de ontem, e que já podemos antecipar: estão emocionantes!

Em 9 de novembro, 3 dias antes do aniversário de Paulinho da Viola, todos poderão escutar Argumento na voz de Criolo, e Não Quero Vingança, na de Emicida.

O último homenageado pelo projeto é Gilberto Gil, que teve Back in Bahia reinterpretada por Pabllo Vittar, e Babá Alapalá por Linn da Quebrada. Elas serão lançadas em 16 de novembro.

