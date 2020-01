A Apple revelou nesta segunda-feira (25) diversas novidades em um evento realizado dentro do Steve Jobs Theater, no Apple Campus, nos EUA. O anúncio traz lançamentos referentes a notícias, conteúdos de entretenimento e até um novo serviço financeiro.

Tem MUITA coisa vindo por aí. Vem com a gente para saber o que rolou na sede da empresa!

Apple TV+ (entretenimento e novo streaming)

Essa foi a revelação mais importante – e aguardada – do evento. Trata-se da renovação do aplicativo da Apple TV, que vai ganhar conteúdos exclusivos ficcionais e de notícias e ainda vai dar acesso a canais da TV paga e a outros serviços de streaming, como HBO, Showtime, Amazon Prime Video e Hulu. Nele você pode pagar apenas por aquele canal que deseja assistir. A mecânica funciona como uma “Netflix de conteúdos”, mas com parcerias.

Para alegrar ainda mais o público, a Apple trará conteúdos especiais e originais dentro desse streaming, agora chamado de Apple TV+. Alguns programas e show já foram anunciados: a série ‘The Morning Show‘ com Reese Witherspoon, Jennifer Aniston e Steve Carell; uma série infantil derivada de ‘Vila Sésamo‘; a série de ficção científica ‘Amazing Stories‘, criada por Steven Spielberg; uma série antológica estrelada por Jason Momoa e ainda um programa inédito de Oprah Winfrey. A apresentadora também participa na produção de mais dois documentários da Apple, sendo um deles sobre depressão, ansiedade e estresse pós-traumático.

Apple News+ (notícias)

Para começar, a companhia anunciou o aprimoramento da Apple News, plataforma que oferece notícias diárias. A novidade é que, além das hard news, a plataforma também reunirá matérias de revistas de referência no jornalismo em uma espécie de “Netflix de revistas”.

Variety, Forbes, Time e Fortune são alguns dos títulos que estarão na banca online. Com essa mudança, o aplicativo agora se chama Apple News+. A assinatura custa 9,99 dólares nos EUA e possui o recurso de compartilhamento familiar sem gastos adicionais.

Apple Card (financeiro)

Mais um anúncio da empresa, o Apple Pay – serviço de pagamentos – agora tem seu próprio cartão, o Apple Card. Emitido em parceria com a Mastercard e o grupo financeiro Goldman Sachs, o Apple Card pode ser solicitado pelo iPhone e, em poucos minutos, o usuário já conseguirá usar a versão online do cartão. Há também o cartão físico.

Esse cartão é internacional e não cobra anuidade, multa de atraso, por estouro de limite ou por limitação de uso por país, já que é aceito intencionalmente. Essas novidades fazem com o que novo cartão da companhia entre na contramão dos cartões clássicos.

Apple Arcade (jogos)

Apple Arcade é o terceiro lançamento que a empresa anunciou no evento. Trata-se de um serviço por assinatura de games para plataformas móveis, reunindo estúdios de criação de peso.

E o melhor é que todos os jogos poderão ser acessados offline, sem anúncios e sem compras dentro da plataforma. O aplicativo estará disponível em mais de 150 países.