Abba anuncia shows e novas músicas após 39 anos de pausa

Depois de uma pausa de 39 anos, o grupo sueco Abba, que já vendeu mais de 500 milhões de discos, está de volta. O quarteto Björn Ulvaeus, 76, Benny Andersson,74, Agnetha Fältskog, 71 e Anni-Frid Lyngstad, 75, está se preparando para um show chamado Abba Voyage – Featuring Abba-Tars, somente com as músicas que mais fizeram os fãs dançarem.

Além disso, o lançamento uma nova música já está previsto para sexta-feira (27), de acordo com uma fonte anônima ao The Sun. “O Abba está finalmente fazendo seu comeback e planeja lançar sua primeira música nova, em 39 anos, na próxima sexta-feira”, disse.

O retorno das apresentações contará ainda com uma surpresa. “Eles finalmente revelarão seus Abba-tars, que são como hologramas de si mesmos”, continuou. ”Será como voltar no tempo para quem está assistindo”, revelou a fonte.

Em 2022, também estreia um documentário que conta todo o processo de retomada do quarteto, incluindo os bastidores da composição de novos hits e a construção de um teatro criado especialmente para os artistas “voltarem no tempo”, se apresentando junto com hologramas.

O grupo, formado em 1972, marcou gerações com suas músicas. O musical inspirado em uma de suas músicas de maior sucesso, Mamma Mia!, encenados no mundo inteiro, já arrecadaram 600 milhões de libras.

Os músicos chamaram o produtor Simon Fuller, criador do American Idol, para tirar a ideia do papel. A banda ensaia o retorno desde 2019, mas os planos foram barrados pela pandemia.