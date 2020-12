10 dicas de livros para presentear e inovar neste Natal

O Natal é a data perfeita para celebrar e confraternizar com amigos e familiares e, mesmo que este ano alguns não possam se reunir, o importante é estarem presentes de coração. E para ajudar nesta aproximação, nada como presentear aquele alguém especial, não é mesmo?

Para isso, separamos 10 dicas de livros inspiradores para cada tipo de pessoa, seja para os aventureiros, românticos, os que não têm tempo de ler e preferem ouvir histórias, para os que desejam prosperidade, para crianças e àqueles que querem dar uma chance aos livros em 2021. Confira os títulos:

Para quem quer conhecer a Via Láctea

O escritor, tradutor e analista político Ricardo Rangel compartilha a sua rica experiência na jornada de oitocentos quilômetros a pé pela Via Láctea, como o Caminho também é conhecido. O escritor carioca mistura informação e observação, paisagens e pessoas, ideias, lembranças, risos e momentos de reflexão, com a rara capacidade de perceber o que há de novo, de interessante e de inusitado em todas as circunstâncias, o que é, em essência, o segredo de viajar bem (e de bem viver).

Onde comprar: Amazon, R$ 68,00

Para crianças aprenderem novos hábitos

Uma historinha lúdica e bem divertida sobre muitas caretas e um menino corajoso vai ajudar os pequenos nesta desafiadora transição. O livro faz uma brincadeira com personagens “careteiros” como a Tia Julieta e o Tio da escola, além de apresentar um garotinho fofo que tem uma ideia genial para não usar mais chupetas. A obra que também é dois em um apresenta um guia feito por especialista em odontopediatra para que os pais e cuidadores possam auxiliar as crianças nesse processo de abandonar o hábito da chupeta.

Onde comprar: Amazon, R$ 39,90, Editora Edipro – Selo Caminho Suave

Para os românticos incuráveis

Beatriz e Diego não sabem o limite quando o assunto é conquistar seus objetivos. Os protagonistas de Entre Vinhos e Paixões se conhecem na Argentina, mas partem rumo à Espanha após firmarem um acordo que promete mudar o futuro dos dois. Ele decide lutar por um amor perdido e, para isso, faz à Beatriz uma proposta tentadora: pagará pelo seu tão sonhado mestrado se em troca ela aceitar se casar com ele por um ano para colocar em xeque os sentimentos da ex-noiva.

(Onde comprar: Amazon, Preço R$12,90, Autora R. Otuos)

Para entender sobre carreira e o mercado de trabalho

Como não ser substituído por robôs, sempre ter trabalho, gerar valor e viver com significado? O livro Anticarreira propõe um novo caminho de construção da trajetória profissional: romper com a ideia limitadora da carreira, palavra com origem no Latim e que significa caminho estreito. Headhunter focado nas principais cadeiras executivas do país, Joseph Teperman percebeu que o foco em uma atividade única e a falta de atualização é o que deixa as pessoas sem saída em um mundo de mudanças constantes.

(Onde comprar: Amazon, R$ 75,00, Autor Joseph Teperman)

Para atrair prosperidade

Como é a sua vida agora? Como você deseja estar? Você quer uma vida mais rica? Imagine ter tudo o que quer do seu jeito, com paradigmas e ideais alinhados, pensamentos sintonizados e crenças limitantes anestesiadas? Como seria reconstruir a sua vida, sabendo como criar a sua realidade, entendendo as consequências de tudo o que faz, sente e pensa? Neste livro, Bruno Gimenes compartilha 60 passos, com mensagens precisas e direto ao ponto, para ajudá-lo a criar a vida dos seus sonhos! O autor mostra uma lista para você executar, testar, realizar e enriquecer. E o melhor, você não vai experimentar a riqueza vazia. Ao contrário, será tudo o que nasceu para ser, vai expandir a sua essência e o seu talento será dividido com o mundo.

Continua após a publicidade

(Onde comprar: Amazon, R$ 69,90, Selo Editorial: MAP – Mentes de Alta Performance)

Para usar todo o potencial da sua mente

Você quer saber exatamente quem é e onde quer chegar? Imagine materializar tudo aquilo que desejou e passar a viver a vida dos seus sonhos! Aprenda com alguém que já chegou lá! Neste livro, o Prof. Marcos Trombetta traz para você o Eneamind, um método simples baseado nos nove poderes mentais do Eneagrama. O autor propõe exercícios para que você comece a mudar a sua realidade a partir da mudança dos seus paradigmas. Mais do que uma metodologia, trata-se de uma filosofia de vida que pode ser aplicada por qualquer pessoa que queira ser o arquiteto da própria vida!

(Onde comprar: Amazon, R$ 69,90, Luz da Serra Editora)

Para se cercar de boas energias

Esse livro é um convite para adentrar em uma casa de benzedeira, relembrar dos tempos em que tudo era mais simples, singelo e amoroso. Se o leitor fechar os olhos talvez ainda sinta um cheirinho de arruda, ouça o arrastar de chinelos da vovó pelo chão de madeira, o badalar da paróquia vizinha que anuncia o horário final dos benzimentos do dia. Ainda podemos avistar um pequeno altar com velas acesas, um aroma de brasa, um cochichar de rezas em nossos ouvidos. Nossas saudosas lembranças ainda curam nossos dias, nos acolhem e enchem nossos corações de esperança, tal como um afago de mãe. É o pulsar de nossos ancestrais e um convite para que cada um de nós perpetue um legado de força e esperança deixado por eles.

(Onde comprar: Amazon, R$ 38,00, Autora Jacqueline Naylah)

Para fortalecer a fé e a espiritualidade

Ler a Bíblia em um ano é possível! Essa obra permite que os leitores concluam a leitura das Escrituras Sagradas em um ano, e sem a necessidade de folheá-la em busca dos textos sugeridos. Sua estrutura foi pensada de modo a reunir em cada leitura diária porções selecionadas do Antigo Testamento, do Novo Testamento e dos livros de Salmos e Provérbios, e tudo isso na versão bíblica da Nova Versão Transformadora, que alia clareza no entendimento e fidelidade aos textos originais.

(Onde comprar: Amazon, R$ 49,90, Editora Mundo Cristão)

Para quem gosta de adrenalina

João saiu para velejar em um domingo de abril perfeito em Búzios. O que ele não sabia é que aquela véspera de feriado de Tiradentes traria o maior desafio pelo qual passaria na vida: sobreviver ao ataque de um tubarão-branco de quase quatro metros de comprimento. A partir dali começava a velejada mais importante de sua vida. Cada segundo seria determinante na sua corrida para permanecer consciente – e vivo!

(Onde comprar: Amazon, R$ 24,90, Autor João Pedro Portinari Leão)

Para quem prefere ouvir em vez de ler

Imagine ter conhecimento ou se divertir enquanto caminha, está no trânsito ou na hora de lavar a louça? Eles vieram para ficar e otimizar o seu tempo: os audiolivros da Tocalivros. E o melhor, com essa comodidade que dá para “carregar” para onde quiser (no celular ou no computador), você desfruta de uma programação cultural e literária com mais de 2 mil audiolivros e 5 mil e-books. São histórias envolventes com narradores profissionais por uma assinatura mensal que cabe no seu bolso: apenas R$14,90 por mês, bem menos de um real por dia. Pronto para viver essa experiência? Na Tocalivros você tem ainda 15 dias totalmente grátis. Audiolivros é na Tocalivros. Baixe o aplicativo disponível para iOS e Android. Mais informações no site www.tocalivros.com.

(Onde comprar: www.tocalivros.com | R$ 14,90 | Tocalivros)

O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo