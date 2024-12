9 restaurantes aconchegantes para comemorar uma ocasião especial

Já ficou em dúvida na hora de escolher um bom restaurante para celebrar um momento especial? Seja um aniversário, um pedido de casamento ou uma data significativa, o cenário perfeito pode tornar essas ocasiões ainda mais memoráveis. A pedida certa é apostar em um ambiente aconchegante, com decoração charmosa e atendimento personalizado.

Abaixo, listamos opções de lugares localizados em São Paulo. Ambos têm cuidado nos detalhes — da iluminação suave às louças cuidadosamente escolhidas. Os cardápios são variados e vão do clássico ao contemporâneo: na hora de reservar, entenda quantas pessoas serão convidadas e quais são os sabores favoritos de cada um, evitando erros!

Bosco

Localizado em um casarão de três andares datado de 1949, este restaurante italiano conta com uma enorme jabuticabeira que dá mais charme ao espaço. Operando há três anos, o local oferece massas frescas confeccionadas na casa que exaltam ingredientes locais. No jantar, as luzes baixas deixam o clima romântico e o ambiente suave.

Endereço: Rua João Moura, 976.

Kith

Agora em novo endereço, o restaurante tem pratos variados com ingredientes brasileiros com influências internacionais. O ambiente é moderno e tem detalhes industriais, além de exibir uma vistosa cozinha envidraçada. Durante a semana, conta com menu executivo. A focaccia é deliciosa e o cardápio é feito com frutos do mar – e muito amor. A cozinha é comandada pelo chef manauara José Guerra, ex-titular do Dalva e Dito.

Endereço: Av. Rebouças, 3875.

Jabali

Seja para um brinde ou para comidinhas espertas, este é o lugar certo! Com iluminação amena, o espaço é acolhedor e de bom gosto. O cardápio, por sua vez, é enxuto – mas oferece opções que agradam até os paladares mais exigentes. Todas as opções têm ingredientes latino-americanos, inspirados pelas viagens do chef Rodrigo Valente. Recomendo o bolinho jabali, que custa R$ 42,00.

Endereço: R. Martim Francisco, 655.

Gael Cozinha Mestiça

Durante o dia ou à noite, o Gael é uma escolha para quem não quer decepcionar os convidados. Com diversos ambientes, o restaurante se assemelha a uma vila e conta com um menu que abarca tábuas de frios, pratos leves, sanduíches e sobremesas. Leve a família toda!

Endereço: Rua Ferreira de Araújo, 322.

Cuia Restaurante

Misto de restaurante, bar e café, esta casa de Bel Coelho nasceu em 2021 no térreo do icônico Edifício Copan para exaltar a cultura alimentar e os biomas brasileiros. Em sua cozinha sem fronteiras, com muita pesquisa, a chef valoriza ingredientes nativos utilizando diferentes técnicas culinárias e inspirações, em receitas que funcionam para brunch, almoço ou jantar, para um café da tarde tranquilo e também para um animado happy hour. A ideia é ir sem pressa para saborear pratos delicados e o local descontraído.

Endereço: Rua Mateus Grou, 80 | Av. Ipiranga, 200

Elevado Bar

Para um date, este bar de vinhos intimista tem proposta descontraída e ambientes escurinhos, iluminados apenas por velas. É perfeito para quem gosta de um clima intimista e um cardápio para compartilhar.

Endereço: Rua Jesuino Pascoal, 16.

Le Jazz Petit

Chame os amigos para comemorar uma promoção ou uma nova oportunidade de trabalho neste restaurante. O balcão de madeira, em formato de “U”, garante vista privilegiada para acompanhar o trabalho da afinada equipe de bartenders. Presente no nome e na decoração, em lambe-lambes nas paredes, o jazz dá o tom da trilha sonora e preenche o ambiente. Oferece drinques clássicos e autorais. Para acompanhar, um cardápio de comidinhas desenvolvido pelo chef Chico Ferreira.

Endereço: Rua dos Pinheiros, 262.

Lido Amici di Amici

Localizado em Pinheiros e inspirado nos estabelecimentos balneários do litoral italiano, o restaurante propõe uma cozinha de raízes genovesas, terra do chef e sócio Roberto Rebaudengo.

Além de indicar a inspiração italiana do local, o nome da casa também conta um pouco de sua proposta: um lugar confortável para que todos possam desfrutar com seus amigos e familiares – seja na agradável mesa compartilhada que ocupa o centro do salão, com vista para cozinha, no pequeno bar da entrada, nas mesas altas ao ar livre ou no mezanino, que conta com alguns lugares no andar superior.

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 282.

Preto Cozinha

O ambiente agradável é o cenário perfeito para uma boa conversa e para aproveitar a companhia de pessoas queridas. Minimalista, tem paredes brancas, vigas de concreto aparente e grandes janelas.

A inspiração do espaço são os casarões do Carmo, bairro histórico de Salvador, que muitas vezes têm nos fundos uma bela vista para a Baía de Todos-os-Santos.

A casa é comandada pelo soteropolitano Rodrigo Freire, advogado e cozinheiro, que batizou a casa com seu apelido de infância. De suas memórias e das receitas familiares veio a inspiração para construir um cardápio que exalta a ancestralidade dos sabores típicos de seu estado de origem, enquanto propõe uma reflexão sobre a procedência e o aproveitamento dos ingredientes.

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 276.

