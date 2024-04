Dia do Café: 7 receitas de sobremesas para celebrar a data

O Dia Mundial do Café, celebrado em 14 de abril, é um momento para homenagear essa bebida amada em todo o mundo. E dá para fazer isso não só degustando a bebida pura, mas a data pode ser uma ótima oportunidade de testar novas receitas de sobremesas com café.

Mais do que um simples acompanhamento no dia a dia, o café representa união, cultura e diversos rituais em diferentes países. A data, instituída pela Organização Internacional do Café (OIC), visa destacar a importância do grão para o desenvolvimento social, econômico e ambiental.

Receitas para Celebrar o Dia Mundial do Café

Para celebrar o Dia Mundial do Café, nada melhor que preparar receitas deliciosas com essa bebida tão complexa. De bolo a tiramisù, explore diferentes culturas e sabores com as seguintes inspirações:

1. Receita de Pudim de Café

*Receita cedida pelo Divino Fogão

Continua após a publicidade

Ingredientes

4 ovos

750 ml de leite

650 gramas de leite condensado

240 gramas de açúcar

150 ml de água

70 gramas de café solúvel

Modo de preparo

Em uma forma, coloque o açúcar e leve ao fogo para derreter, mexendo sempre. Acrescente a água e deixar ferver até o ponto de fio forte. Em um recipiente, quebre os ovos um a um separadamente, coloque no liquidificador, acrescente o leite e o leite condensado e bata por 3 minutos. Despeje na forma caramelizada, cubra com papel alumínio e leve para assar em banho-maria em forno médio por 45 minutos.

2. Receita de Bolo de Café com Maçã

*Receita da culinarista Bettina Orrico

Continua após a publicidade

Ingredientes

1 xícara de manteiga

1/4 xícara de açúcar refinado

4 ovos

1/2 colher (sopa) de fermento químico

2 xícaras de farinha de trigo

1/4 xícara de café pronto forte

2 maçãs de tamanho médio em fatias finas

Manteiga para untar

Farinha de trigo para polvilhar

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme. Junte um ovo por vez e bata até incorporar. Acrescente o fermento e a farinha de trigo e misture com uma espátula. Adicione o café e misture. Transfira para uma fôrma de fundo removível de 23 centímetros de diâmetro, untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Disponha os gomos de maçã na superfície. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos ou até que, ao enfiar um palito, ele saia limpo. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Finalize polvilhando com o açúcar. Sirva com sorvete de creme.

3. Receita de Pavê de Café Cremoso

Ingredientes

1 pacote de bolacha maisena

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

50ml de café forte

1 colher de sopa de margarina

Leite para umedecer as bolachas (opcional: adicione rum ao leite)

Raspas ou granulado de chocolate para decorar

Continua após a publicidade

Modo de preparo

Prepare o creme: Em uma panela, misture o leite condensado, a margarina e o café. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar como um mingau. Retire do fogo e deixe esfriar um pouco. Umedeça as bolachas: Em um prato fundo, misture o café com o leite (e rum, se desejar). Mergulhe rapidamente as bolachas na mistura, apenas para umedecer. Monte o pavê: Em um refratário, disponha uma camada de bolachas umedecidas. Cubra com o creme de café e repita as camadas, terminando com creme. Decore e leve à geladeira: Polvilhe com raspas ou granulado de chocolate e leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir.

4. Receita de Brigadeiro de Café

Ingredientes

1 lata de leite condensado

2 colheres de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de café forte

2 colheres de sopa de chocolate em pó

Raspas de chocolate para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite condensado, a manteiga, o café e o chocolate em pó. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até o brigadeiro desgrudar do fundo da panela. Continue mexendo até o brigadeiro enrolar no colher. Retire do fogo e deixe esfriar um pouco. Modele os brigadeiros: Unte as mãos com manteiga e modele bolinhas com o brigadeiro. Decore e sirva: Decore com raspas de chocolate e sirva em forminhas de papel.

Continua após a publicidade

5. Receita do Tiramisù

*Receita cedida pelo chef Aldo Teixeira, dos restaurantes Forchetta D’Oro e La Terrina

Ingredientes

6 ovos médios

120 g de açúcar

500g de mascarpone

Café coado para molhar os biscoitos

Cacau a gosto para polvilhar o tiramisù

300g de biscoito champanhe

Modo de preparo

Para obter o melhor resultado, é importante adotar dois pequenos truques: 15 minutos antes de iniciar o procedimento, retire o mascarpone da geladeira; os ovos devem estar em temperatura ambiente. Separe a gema da clara. Bata as claras em neve com duas colheres (sopa) de açúcar já pesado, as claras devem ter uma consistência muito densa e sólida. Reserve. Bata a gema com o restante do açúcar até ficar homogênea, misture o queijo mascarpone e bata na batedeira por 1 minuto, se bater muito pode virar manteiga. Misture a gema com queijo e as claras em neve, com o fouet de silicone, mas delicadamente para não perder o ponto das claras em neve. Molhe a bolacha no café mas muito rápido, ela não pode ficar encharcada. Montagem: Em uma forma monte bolacha, acrescente o creme, polvilhe com o cacau, repita uma nova camada. Coloque o tiramisù na geladeira por pelo menos duas horas antes de servir.

Continua após a publicidade

6. Café Bombom

*Receita cedida pela confeitaria PikurruchA’S

Ingredientes

20g de leite condensado

20g de ganache de chocolate

30g de brigadeiro

1 dose de café (+/- 40ml)

Espuma de leite

5g de mix de raspinha chocolate branco e ao leite

Modo de preparo

Em um copo, faça uma camada com o leite condensado. Depois, faça uma segunda camada a ganache de chocolate. Adicione, a seguir, a terceira camada, com o café expresso. Depois, cubra com a última camada, com a espuma de leite. Finalizar a borda do copo com brigadeiro e as raspas mistas de chocolate.

7. Receita de Bolo de Café com Nozes

Ingredientes

3 xícaras de farinha de trigo

2 xícaras de açúcar

1 xícara de café forte (coado ou expresso)

1 xícara de leite

1/2 xícara de óleo

4 ovos

2 colheres de sopa de fermento em pó

1 colher de sopa de essência de baunilha

1 xícara de nozes picadas

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180°C e unte uma forma de bolo grande (aproximadamente 30 cm de diâmetro). Em um bowl grande, misture a farinha de trigo, o açúcar, o fermento em pó e as nozes picadas. Em outro bowl, misture o café, o leite, o óleo, os ovos e a essência de baunilha. Adicione aos poucos os ingredientes líquidos aos secos, misturando delicadamente até obter uma massa homogênea. Despeje a massa na forma untada e leve ao forno por cerca de 40 minutos, ou até que um palito inserido no centro do bolo saia limpo. Retire do forno e deixe esfriar um pouco antes de desenformar. Polvilhe com açúcar de confeiteiro ou decore com calda de chocolate (opcional).

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.