Uma receita prática de chocotone para fazer em casa

O Natal já está batendo na porta e não tem jeito: bate aquela vontade imensa de devorar um panetone. E se você é do time do chocolate, certamente já sabe que não faltam opções no mercado de chocotones com recheios fartos. Mas que tal fazer o seu?

Além de ser econômico, fazer a massa do panetone em casa pode ser uma atividade divertida e até relaxante – sovar o pão é uma delícia! Ah, e o cheirinho de pão no forno compensa qualquer esforço.

A confeitaria carioca Louzieh Doces Finos ensina sua receita clássica de chocotone. O passo a passo envolve apenas um pouco de paciência na hora de aguardar pela fermentação do pão, mas o resultado é um chocotone macio e saboroso. Depois, basta rechear como desejar ou devorar puro. Confira:

Receita de Chocotone

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de açúcar

1 pitada de sal

2 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara de leite morno

1 colher (sopa) de fermento biológico

1 kg de farinha de trigo peneirada

1 pacote de 500g de gotas de chocolate

1 pote de creme de avelã ou o recheio que preferir

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata todos os ingredientes, exceto a farinha e o chocolate. Em um recipiente grande, coloque a farinha peneirada e abra um furo no centro. Em seguida, coloque os ingredientes batidos nesse buraco na farinha. Amasse bem até que a massa se solte das mãos. Adicione o chocolate na massa e amasse mais um pouco. Distribua a massa em uma forma para panetone (de papel kraft), e deixe descansando por cerca de 1 hora, coberta por um pano limpo. Ela deve crescer até dobrar de volume. Faça um corte em “x” em cima da massa, e pincele gemas batidas. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C e deixe assar por cerca de 30 minutos ou até começar a ganhar cor. Espere esfriar antes de cortar. Se quiser, recheie o interior do panetone com creme de avelã, brigadeiro ou doce de leite e finalize com confeitos ou amêndoas picadas.