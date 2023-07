Bolo Pamonha: receita prática, cremosa e sem glúten

As Festas Julinas seguem com tudo! Afinal, os ingredientes típicos dessa época do ano são tão irresistíveis que vale uma desculpa para estender o arraial por mais um tempinho. Inspirada por esses sabores, a confeiteira Bruna Rebelo (@brunarebelo), especialista em bolos cobertos com buttercream, ensina uma receita prática e imperdível para quem ama milho. O Bolo Pamonha é fácil de fazer, tem textura cremosa e ainda tem a vantagem de ser livre de glúten.

“Eu amo esse bolo, ele fica perfeito e é delicioso mesmo, além de ser superfácil, já que é uma massa rápida e que o segredo está na hora de assar. Como não vai farinha, não corremos o risco de bater demais e desenvolver o glúten”, explica a confeiteira, que aprendeu a receita com a mãe.

Aprenda a fazer a receita de Bolo Pamonha, por Bruna Rebelo:

Receita de Bolo Pamonha

Ingredientes

3 ovos médios

350g de açúcar refinado

440g de leite

150g de óleo vegetal

200g de milho sem água (pode ser o da latinha)

150g de fubá

8g de fermento químico em pó

Modo de preparo

Comece fazendo o mise en place, que é separar todos os ingredientes e tê-los a disposição para iniciar a receita. Essa é a primeira dica para que sua receita saia como o esperado. Coloque os ovos, o açúcar, o leite, o óleo e o milho no liquidificador e bata bem para que o milho fique em pedacinhos bem pequenos. Se preferir ele em pedaços maiores, bata menos. Após isso, coloque o fubá e o fermento. Bata novamente só para que eles se misturem ao restante da massa. Você perceberá que a massa ficará bem líquida. Despeje em uma forma untada de 25cm de diâmetro (ou a que preferir). Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus, deixe assar por 45 minutos. Deixe esfriar um pouco após tirar do forno. O ideal é desenformar com o bolo de morno a frio. Se preferir, decore com açúcar e canela por cima.

Confira o passo a passo em vídeo: