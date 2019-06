Um dos mais procurados nesta época do ano, o bolo fake de pipoca é uma ótima pedida – tanto pelo custo reduzido quanto pela facilidade de fazer em casa. Além do visual divertido e inusitado, o bolo tem outro trunfo: as oportunidades de utilizá-lo não se limitam às festas juninas. Com a decoração adequada ele pode ser inserido em outros temas, como cinema e festa do pijama, por exemplo.

As versões mais comuns são aquelas em que todos os andares são decorados com pipocas. Laços de fita, flores e outros detalhes podem ser inseridos para dar mais graça ao visual do bolo.

Outro meio de aderir à tendência do bolo de pipoca é decorando cada andar com um elemento diferente. Para festas juninas, os andares do bolo podem remeter à outras gostosuras típicas, como pé de moleque e paçoca.