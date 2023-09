Negroni Week: bares em SP e RJ celebram o drinque

De 18 e 24 de setembro acontece mais uma edição da Negroni Week, campanha global que celebra o drinque mais popular do mundo todo. A mistura de vermute, gim e amaro, foi a mais pedida em 2021, segundo levantamento da Drinks International, publicação britânica especializada no mercado de bebidas.

Elaborado pela Campari, o evento reúne estabelecimentos de São Paulo e do Rio de Janeiro que irão apresentar, durante o período, receitas de suas versões autorais do coquetel que dá nome ao evento.

Na capital paulista, participam o Must, Cine Cortina, Boato Bar, Fechado, Guarita, Fiica e Locale Caffe. Já em solo carioca, os endereços são o Vian e o Nosso, ambos no bairro de Ipanema, e o Liz Cocktail Bar & Co, localizado no Leblon. Saiba tudo sobre o drinque de cada um dos participantes.

No paulistano Guarita, por exemplo, a opção servida pelo bartender Saulo Rocha é o Negroni frutífero: gim infuso com frutas amarelas, Campari infuso com frutas vermelhas, vermute seco, guarnição de physalis, mirtilo e framboesa. Já no

Sobre o Negroni

Por volta do ano de 1919, em Florença, na Itália, o conde Camillo Negroni pensou em pedir um coquetel Americano, mas decidiu que era hora de mudar. Ele solicitou um toque de gim ao invés de refrigerante, inspirado por sua última viagem à Londres e sua cena de gim predominante.

O barman teve o prazer de honrar o pedido do conde Camillo Negroni e acrescentou um enfeite de laranja em vez de uma rodela de limão do Americano para indicar a nova bebida. Em Florença, a inovação do conde ficou conhecida como Americano do conde Negroni, ou o “Americano com um toque de gim”.

Hoje, o Negroni é um dos mais famosos coquetéis clássicos contemporâneos e também um dos mais consumidos no mundo todo. A receita original combina partes iguais de Campari, vermute vermelho e London Dry gim.

