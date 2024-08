8 mulheres cervejeiras que você precisa conhecer e seguir

O espaço das mulheres tem aumentado não apenas no consumo das cervejas, mas também no papel que se encontra por trás da produção dessa bebida. A cada dia, surgem novas profissionais na área, executando com excelência a função de sommelières, mestres-cervejeiras, empresárias, produtoras de conteúdo e tantas outras áreas ligadas ao mercado cervejeiro.

Segundo levantamento da Consumer Insights, o consumo de cerveja por mulheres em lugares públicos cresceu de 14,5% para 21,2%, de 2021 para 2022. Aumento ainda tímido, mas significativo para um mercado ainda majoritariamente masculino.

Quem se orgulha e defende ainda mais esse crescimento é Jaqueline Oliveira, proprietária da Escola Mineira de Sommelieria (EMS): “Estamos há 17 anos provando que mulher não só pode assumir que bebe cerveja, como também entende e produz a bebida com excelência. Com nossa atuação na área, temos estimulado cada vez mais mulheres a se libertarem de preconceitos”, relata a especialista.

Para exaltar ainda mais essas profissionais, listamos abaixo 8 profissionais da área que merecem sua atenção e trazem informações valiosas sobre o universo das cervejas. Confira:

Mulheres cervejeiras que você precisa conhecer

1) Kathia Zanatta | @kathiazanatta

Kathia Zanatta é detentora do incrível título de primeira sommelière de cervejas do Brasil. Um dos principais nomes do setor, ela é engenheira de alimentos, sommelière de cervejas formada pela Doemens Academy, mestre-cervejeira pela Siebel-Doemens e sócia-diretora do Instituto da Cerveja Brasil. Hoje, a especialista também foca seu trabalho em palestras e consultorias.

2) Dani Mingatos | @dani_mingatos

Dona de um diploma de mestrado em matemática aplicada à física nuclear, Dani Mingatos decidiu se aventurar no mundo das cervejas. Hoje, ela é sócia-proprietária da Cia de Brassagem Brasil e tem ampla formação na área cervejeira, com diplomas de sommelière de cervejas, mestre em estilos e tecnologia cervejeira. Começou a produzir cervejas em 2014 e se tornou co-fundadora da Cia de Brassagem em 2017.

Cilene Saorin é engenheira de alimentos, mestre-cervejeira, sommelière de cervejas, professora da Escuela Superior de Cerveza y Malta (Espanha) e Diretora de Educação da Doemens Akademie no Brasil e na Espanha. Com mais de 30 anos de experiência profissional, já atuou com produção de cervejas, desenvolvimento de fornecedores, pesquisa e desenvolvimento, como especialista em degustação de cervejas e como professora. Trabalhou para Brahma, Petrópolis, Antarctica e AmBev no Brasil, além de FlavorActiV, na Inglaterra. Atualmente, trabalha como profissional independente dos negócios da cerveja.

Em 2017, Nadhine França deixou a área de tecnologia para se especializar no mercado de cerveja artesanal no Brasil. Apenas três anos depois, tornou-se a primeira mulher presidente da Abracerva – Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, entidade que reúne quase 800 associados entre cervejarias, brewpubs, sommeliers, fornecedores e varejistas. Hoje, vive na Hungria e atua como sommelière e também jurada de competições internacionais de cerveja.

Com o objetivo de conectar mulheres pretas com a cultura cervejeira, as amigas do Pretas Cervejeiras criaram uma forte comunidade com produção de conteúdo sobre o universo cervejeiro. O coletivo também já foi responsável por executar programas de treinamento exclusivo e gratuito para mulheres negras de todo o Brasil.

6) Candy Nunes | @vidacervejeira

Candy Nunes atua como sommelière da Cervejaria Paulistânia e é proprietária da Experiência Cervejeira, empresa que oferece serviços de consultoria e eventos. Especialista em marketing, a produtora de conteúdo tem diploma de sommelière de cervejas, é mestre em estilos, tem especialização em harmonização e certificação avançada em tecnologia cervejeira. Além disso, tem experiência no mercado desde 2016, trabalhando em diferentes cervejarias artesanais.

Bia Amorim é sommelière de cervejas desde 2010 e uma das principais profissionais do meio cervejeiro, além de autora do Guia da Sommelieria de Cervejas. Em suas redes sociais, compartilhar dicas de rótulos, harmonização, informações do mercado e também hospitalidade, uma de suas especializações.

Jaqueline é sommelière de cerveja e atua em eventos e assessorias ligadas ao setor cervejeiro. Atualmente, é fundadora da Escola Mineira de Sommelieria e deu início a uma nova etapa criando a Sede da E.M.S., onde o foco é fomentar negócios e aprendizados. É também membro da Confraria Feminina de Cerveja (Confece), primeira confraria feminina do Brasil, e faz parte do Minas Cervejeiras, grupo de mulheres que fazem cerveja em Minas Gerais.

