Receita de ensopadinho de camarão servido no abacaxi

Inspirada para preparar um prato que promete encher os olhos da família e dos convidados, além de trazer diferentes sabores à mesa, tudo com ingredientes comuns? Que tal fazer um belo Ensopadinho de Camarão com Chuchu, servido no abacaxi, com couve crispy e arroz de coco? A chef Mariele Horbach, do Grupo Hungry, uma rede de botecos cariocas, ensina todos os detalhes.

A preparação remete ao Rio de Janeiro do final do século 19 – de acordo com o historiador Câmara Cascudo (1898-1986), por influência dos guisados da cozinha portuguesa – e aparece até na música Disseram que eu voltei americanizada, quando Carmen Miranda diz: “Eu sou do camarão ensopadinho com chuchu”. Aprenda o passo a passo:

Ensopado de Camarão no Abacaxi

Ingredientes

Camarão

4 chuchus de cerca de 150 gramas cada

700 gramas de camarão G descascados e limpos

4 tomates sem pele e sem sementes cortados em cubo

4 dentes de alho

2 cebolas pequenas picadas

100 gramas de ervas frescas picadinhas coentro, cebolinha e salsinha

suco de um limão

sal e pimenta do reino a gosto

50 ml de azeite

2 pimentas dedo-de-moça, sem sementes, fatiadas

1 abacaxi médio

Arroz de coco

1 colher de óleo;

1 cebola média;

1 xícara (chá) de arroz;

½ garrafinha de leite de coco;

Sal a gosto;

3 copos de água

200 gramas de coco ralado; (de preferência coco in natura, mas pode ser de pacote)

Couve crispy

1 maço de grande de couve manteiga;

sal e pimenta do reino (a gosto e opcional);

½ xícara óleo para fritar.

Modo de preparo

Camarão

Descasque os chuchus, corte ao meio no sentido do comprimento, descarte o miolo branco onde ficam as sementes e corte em cubos de 2 cm (não corte menor que isso, se não desmancha rapidamente). Tempere os camarões com sal, limão e a pimenta do reino a gosto. Reserve.

Frite os camarões por aproximadamente 2 minutos. Em uma panela, frite a cebola e o alho no azeite até dourar. Junte o coentro, a cebolinha, o tomate e a pimenta. Acerte o sal. Deixe ferver de 5 a 6 minutos.

Junte o camarão na panela com o tempero cozido, em seguida o chuchu e deixe cozinhar até o camarão ficar al dente. Coloque ¼ de xícara (chá) de água, para que a crosta dos camarões seja solta no cozimento, dando mais sabor. Deixe cozinhar em fogo médio, mexendo sempre, até o camarão mudar de cor (entre 4 e 5 minutos). Sirva com arroz branco ou arroz de coco.

Abacaxi

Corte o abacaxi ao meio, retire a polpa do abacaxi e coloque o camarão, finalizando com salsinha ou coentro.

Arroz de coco

Refogue a cebola no óleo e refogue o arroz, Coloque água e deixe ferver. Acrescente o leite de coco e o sal. Tampe parcialmente e cozinhe por 15 minutos, até que o líquido seque e os grãos estejam cozidos, mas firmes e soltinhos. Se precisar, coloque mais um pouco de água. Desligue o fogo, tampe a panela, aguarde cinco minutos, misture o coco ralado. Decore com coco ralado ou chips de coco.

Couve Crispy

Lave e higienize todas as folhas da couve manteiga. Em seguida, seque-as uma a uma. “Esta etapa é muito importante para garantir que a couve fique bem crocante após o preparo”, conta a chef. Corte o talo central da couve, preservando as folhas. “Não descarte os talos. Pique e guarde para utilizar em outras receitas, como sopas, caldos e omeletes”, recomenda.

Empilhe as folhas e enrole-as como se fosse um charuto, apertando bem. Em seguida, com o auxílio de uma faca, corte-as em tirinhas bem finas, para que no final fiquem sequinhas e crocantes. Se quiser, tempere-as com sal e pimenta do reino.

Há três formas de preparar couve crispy, confira:

Na Air Fryer

Acomode as tirinhas no cesto do aparelho e leve para assar em temperatura a 180ºC (já pré-aquecido) por no máximo 8 minutos. Na metade do tempo, retire o cesto e mexa rapidamente. A partir de 5 minutos, verifique se já estão assadas e crocantes, pois o tempo final dependerá da potência do aparelho.

Na frigideira

Se quiser preparar a couve crispy frita em óleo, primeiramente assegure-se que as tirinhas estejam bem secas para evitar respingos no momento da fritura. Aqueça ½ xícara (chá) de óleo numa panela e, em pequenas porções, frite as tirinhas de couve. Assim que subirem, retire-as com uma escumadeira e acomode-as sobre o papel toalha. Repita o processo. “É bem rápido”, afirma Mariele.

No forno

Se preferir, prepare a couve crispy em forno convencional, utilizando uma assadeira antiaderente e acomodando as tirinhas bem soltas. Leve-as para assar no forno pré-aquecido a 180ºC por cerca de 10 minutos ou até que fiquem crocantes. Na metade do tempo, solte as tirinhas com um garfo para que fiquem assadas igualmente.

Caso sobre, pode guardar a couve crispy em um pote bem fechado para manter a crocância, em temperatura ambiente por no máximo 24 horas. Bom apetite!

