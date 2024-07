Receita de batata-doce da Fernanda Lima que viralizou

Fernanda Lima resolveu ensinar a preparar a batata-doce cozida e grelhada que viralizou nas redes sociais esta semana, depois que o marido, Rodrigo Hilbert, postou um vídeo que viralizou, no qual o casal aparece servindo a iguaria aos filhos durante um voo.

“A batata-doce foi o assunto da semana eu resolvi fazer a batata-doce para vocês verem como é. Queria aproveitar que isso aconteceu para falar um pouco sobre essa questão da alimentação aqui em casa. Como em qualquer família, disputo a atenção de alimentos saudáveis com os ultraprocessados, que são super atrativos, coloridos, salgados, doces, tudo ao mesmo tempo, com um monte de condimentos. É uma luta inglória, os pais que batalham por uma alimentação mais rica, mais saudável, sabem do que eu estou falando”, compartilha.

Continua após a publicidade

A apresentadora contou como inseriu alimentos saudáveis no cotidiano dos filhos – os gêmeos João e Francisco, de 16 anos, e Maria Manoela, de 4 anos. “Eu falo, desde que eles são pequenininhos, que eles até podem comer uma tranqueira. Eu não sou essa pessoa absolutamente radical – seria, mas não sou porque eu não quero que eles peguem ranço. Então eu falo que eles até podem comer um alimento mais ‘podrão’, ‘lixo’, desde que antes se alimentem com alguma coisa nutritiva, que seja boa para o corpo deles. Eles aceitam a minha proposta e eu sempre dou daquela empanturrada com alguma coisa nutritiva e depois deixo eles à vontade”.

Continua após a publicidade

Veja como preparar a receita da batata-doce grelhada da Fernanda Lima:

Ingredientes:

1 batata-doce grande

sal

azeite

Modo de Preparo:

Enrole a batata-doce com casca em um papel-toalha levemente umedecido e coloque no micro-ondas por 5 minutos. Retire o papel, espere esfriar um pouco e fatie em rodelas. Na frigideira “super quente”, coloque um fio generoso de azeite e espalhe as rodelas, temperando-as com sal. Vire para grelhar os dois lados “Não adianta ser uma batata-doce insossa. Tem que ser gostosa, salgadinha”, diz Fernanda. Está pronta!

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Continua após a publicidade

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.

Continua após a publicidade