4 drinques com espumante para brindar neste Ano-Novo

“Festa sem espumante” podia ser um verso de Fico assim sem você, música da dupla Claudinho e Buchecha. No final do ano, tudo o que a gente quer é chacoalhar a garrafa e celebra esse momento ao lado de amigos, familiares e pessoas que amamos. Mas se você estiver com vontade de experimentar algo novo e, paralelamente, não desperdiçar metade da bebida, a alternativa é fazer drinques com espumante – uma opção mais gostosa e bonita. Neste texto, você confere 4 deles, além da receita e da história por trás de cada um.

Drinques com espumante

Bellini do Harry’s Bar

História:

O Bellini surgiu no início dos anos 30, no Harry’s Bar, que fica localizado em Veneza. Giuseppe, falecido fundador do estabelecimento, foi o responsável pela criação: ele adicionou Prosecco sobre um purê de pêssegos brancos. O nome dado à bebida é inspirado no brilho rosa do pintor veneziano Giovanni Bellini.

Ingredientes:

Açúcar

Pêssegos brancos

Prosecco

Modo de preparo:

O primeiro passo é deixar todos os ingredientes e os copos na geladeira Amasse o pêssego até formar um purê Utilize a proporção de uma parte de pêssego para três de prosecco quando for misturar os ingredientes Adoce a gosto

Mimosa do Frank Meier

História:

Em 1921, no Buck’s Club, que fica em Londres, um drink ganhou vida a partir da mistura de duas partes de champagne para uma parte de suco de laranja. 4 anos depois, em 1925, no Hotel Ritz em Paris, o bartender Frank Meier mudou a receita e, assim, gerou a Mimosa. Há uma versão, no entanto, que consagra o cineasta Alfred Hitchcock como o inventor da bebida.

Ingredientes:

Espumante gelado

Suco de laranja fresco

Modo de preparo:

Faça um suco de laranja Misture os ingredientes, combinando partes iguais de champagne e suco de laranja ― para uma taça individual, separe 180 ml da bebida alcoólica

Aperol spritz

História:

O Aperol Spritz foi desenvolvido entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Parte dos soldados consideravam os vinhos “fortes”, ou seja, o sabor dificultava o consumo. Foi então que resolveram acrescentar água gaseificada para suavizar o gosto. O drinque como conhecemos hoje chegou nos anos 1920, a partir da busca de um sabor mais amargo.

Ingredientes:

80 ml de espumante

40 ml de Aperol

20 ml de água com gás

1 fatia de laranja cereja

Cubos de gelo

Modo de preparo:

Coloque a taça na geladeira e depois inclua cubos de gelo nela Adicione Aperol, espumante e água na taça Misture tudo com cuidado e enfeite com uma fatia de laranja

Dirty morning do Marcelo Friedericks

História:

Não há evidências.

Ingredientes:

8 morangos

Folhas de manjericão

Açúcar

2 Copos de água.

Modo de preparo:

Em uma panela, misture o açúcar com ramo de manjericão e água, depois espere ferver Esprema 4 morangos em um copo com água e manjericão até virar uma calda Pegue uma taça, coloque o restante dos morangos e despeje o caldo feito, depois complete com espumante

Champagne sunrise de Ana Cabral

História:

Não há evidências.

Ingredientes:

1/2 xícara de suco de laranja coado

1 colher de chá de groselha

1 champagne

Modo de preparo:

Coloque o champagne até um pouco mais da metade da taça Adicione um suco de laranja fresco e um pouco de groselha Enfeite com uma fatia da laranja

Champagne: a importância de três mulheres e um monge

A história sobre o surgimento do champagne é cheia de controvérsias e não se sabe exatamente qual é a versão correta. Mas a bebida como conhecemos hoje se deve a quatro personagens: Madame de Pompadour, Barbe-Nicole Clicquot Ponsardin, Louise Pommery e Monge Pérignon. Entre os séculos XVII e XVIII, Pérignon, mestre de uma adega, cometeu um erro que resultou na bebida. Anos mais tarde, as outras três pessoas contribuíram para a divulgação da invenção.