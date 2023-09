São Paulo celebra cultura e culinária do Nordeste em evento gratuito

De 09 a 24 de setembro, aos finais de semana, o Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo, realiza a 5ª edição do Festival Gastronômico Nordestino, evento que celebra a culinária e cultura nordestina. Com entrada gratuita para todos os públicos, o evento acontece aos sábados e domingos, das 11h às 22h.

Festival Gastronômico Nordestino

O festival traz a oportunidade de provar receitas tradicionais individuais, que já são conhecidas do público do CTN, e que custam a partir de R$ 15,99. Mas a edição 2023 traz também como novidade porções maiores, pensadas para os frequentadores compartilharem.

Com foco na gastronomia, o evento traz pratos típicos como Risoto do Sertão, Camarão Cremoso, Sururu no Coco, Bolinho de Costelinha, Bobó de Camarão, Cuscuz de Carne Seca com Queijo Coalho e muito mais. Já entre os doces, há Quebra Queixo, Pudim de Tapioca e o tradicional Cartola.

Já para as crianças, o Festival Gastronômico Nordestino apresenta o Menu Kids, com opções pensadas para o paladar dos pequenos. O CTN traz ainda oficinas gastronômicas gratuitas, onde as crianças poderão colocar a mão na massa e criar seus próprios quitutes sob orientação dos chefs.

Continua após a publicidade

CULTURA

Além da gastronomia, o festival homenageia a rica cultura da região. No espaço, os visitantes poderão curtir uma programação musical ao vivo e gratuita em todos os dias de festival.

Os amantes do forró terão a chance de dançar ao som de músicos talentosos, proporcionando uma experiência completa para todos os sentidos. Confira aqui a programação completa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabi Karan (@fabikaran) Continua após a publicidade

Festival Gastronômico Nordestino

Quando: 9, 10, 16, 17, 23 e 24 de setembro de 2023. Aos sábados e domingos, das 11h às 22h

Quanto: Entrada gratuita

Onde: Centro de Tradições Nordestinas (CTN). Rua Jacofer, 615 – Bairro do Limão, São Paulo (SP)

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Continua após a publicidade