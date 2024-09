Café, brunch e mais: 7 festivais gastronômicos para visitar ainda este ano

Diversos festivais e eventos gastronômicos estão agitando várias cidades brasileiras entre este finalzinho de setembro e o mês de outubro pelo país todo.

Tem opções de café da manhã, almoço e jantar, com preços especiais e cardápio imperdível. Não sabe por onde começar? CLAUDIA reuniu 7 festivais e eventos gastronômicos que você pode aproveitar. Confira!

1. Breakfast Weekend

Quem gosta de caprichar no café da manhã tem a Breakfast Weekend – a 6ª edição começou no último dia 21 e vai até 20 de outubro, em São Paulo. Hotéis, restaurantes, cafeterias, boulangeries e padarias artesanais participam com 4 tipos de cardápio, que variam de R$ 34,90 a R$ 84,90. Em muitos estabelecimentos, comprando dois menus, o terceiro tem 50% de desconto. A partir de sábado (28) até 27 de outubro, Rio de Janeiro e Curitiba recebem o evento pela primeira vez. Informações no site.

2. Coffee Week Brasil

De 4 a 27 de outubro acontece em São Paulo o Festival Coffee Week Brasil, com dois combos de cada cafeteria ou restaurante criados exclusivamente para o evento, a preços fixos de R$ 14,90 e R$ 24,90. As combinações – que vão bem em qualquer horário do dia – vão desde o tradicional café coado acompanhado de um doce ou salgado a drinques que utilizam o café como base da receita. A lista de locais participantes em todas as regiões da cidade fica disponível no site.

3. Festival Sabores de Socorro

A cidade de Socorro, no Circuito das Águas Paulista, realiza de 1 a 31 de outubro a 5ª edição do Festival Sabores de Socorro. Nada menos que 21 bares, restaurantes, lanchonetes e cafeterias da cidade foram desafiados a criar entradas, pratos principais e até sobremesas em que as estrelas são a carne de porco e a mandioca.

A ideia é impulsionar o turismo gastronômico e a economia local (é preciso percorrer a cidade para experimentar diferentes pratos), e parte dos recursos arrecadados será destinada ao asilo José Franco Craveiro. Informações no Instagram ou no site.

4. Padocaria-SP

A 4ª edição do concurso Padocaria-SP premia as melhores padarias de São Paulo em 10 categorias. Na primeira etapa, que vai até este domingo (29), os clientes votam pelo site em sua padaria preferida como a melhor da cidade e também nas categorias Café, Pãozinho, Pão na Chapa, Pizza de Padaria, Serviço de Frios, Time de Chapeiros, Sonho, Pão de Fermentação Natural (as duas últimas novidades deste ano).

Na segunda fase, de 11 a 27 de outubro, o público deve eleger as melhores padarias de cada região da capital, selecionadas entre as 5 mais votadas na primeira fase no Centro e nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste. Um júri técnico também visita as finalistas e seus votos terão 50% de peso no resultado. No dia 7 de novembro, serão conhecidas as três primeiras colocadas em cada categoria, além da melhor de cada região e a melhor de São Paulo. Toda essa movimentação é uma ótima desculpa para provar as delícias de várias padarias! Informações e endereços no site.

5. Festival da Coxinha

O chef Jefferson Rueda, da Casa do Porco, e a Ofner fecharam uma parceria para o desenvolvimento de três novos sabores de coxinha – que podem ser saboreadas nas lojas da marca até 8 de outubro por R$ 17,90 cada. Junto ao chef Alexandre Martins da Costa, o Festival da Coxinha Ofner traz recheios de Linguiça Caipira com Queijo, Porco na Lata com Molho de Pimenta Cremoso (com carne suína cozida lentamente e armazenada em sua própria gordura) e Porco Caipira com Milho, acompanhada de Molho de Goiabada Picante, todas com a massa tradicional da casa. Os sabores tradicionais também continuam no cardápio. Endereços e informações no site.

6. Restaurante Week

Diversas edições da Restaurante Week acontecem pelo Brasil até o fim de outubro, com almoço por valores entre R$ 54,90 e R$ 68,90 ou jantar entre R$ 69,90 e R$ 109,90, incluindo entrada, prato principal e sobremesa.

Até o dia 13, por exemplo, quem estiver na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, encontra restaurantes de Santos e Guarujá participando. Goiânia (GO) recebe sua 9ª edição do evento até 20 de outubro. Em Belo Horizonte e Fortaleza, a Restaurante Week começa nesta sexta-feira (27) e vai até 27 de outubro. Em São Paulo, a 33ª edição começa em 17 de outubro e vai até 17 de novembro e ainda terá os valores e locais anunciados. Informações: no site.

7. Festival de Gastronomia de Gramado

De 10 a 20 de outubro, o 16º Festival de Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, reúne um cardápio com pizzas, massas, hambúrgueres, risotos, pastéis e doces, além de bar de drinks, cave, chopp e cafeteria. Concurso de melhor chef, corrida de garçons, oficinas culturais e tour gastronômico completam a programação, que acontece das 11h00 às 22h00 no Lago Joaquina Rita Bier. Informações no site.

