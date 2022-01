Como a maionese se tornou o novo ingrediente da alimentação responsável

Quando pensamos em adotar um “novo normal”, não nos damos conta de que parte dessa transformação envolve comportamentos de tempos anteriores ao mundo virar de ponta-cabeça. No geral, quase todos os nossos comportamentos diários mudaram por causa da tecnologia nos últimos anos, mas essa transformação chegou de forma tímida na alimentação.

A maionese a que estamos habituados, por exemplo, é a mesma há mais de 250 anos: um molho delicioso, mas carregado de ovos, óleo e com um impacto ambiental gigantesco na produção. Por isso, a partir de agora, seja para a alta gastronomia ou para o trivial do dia a dia, a nova maionese do brasileiro é a NotMayo, aposta ideal para trazer o futuro e os propósitos ambientais aos pratos prediletos da nossa rotina. A cadeia de produção da NotMayo é capaz de economizar 31,5% de energia e reduzir em mais de 80% o consumo de água em relação aos acompanhamentos de origem animal. Desde a embalagem sustentável até a escolha dos ingredientes sem qualquer produto transgênico ou qualquer animal sequer utilizado nas etapas da produção, não só na receita, a Notco, foodtech global criadora do produto, consegue garantir o impacto responsável do alimento enquanto permite escala na produção para que os benefícios dessa revolução estejam disponíveis para todos, de forma acessível.Todo o esforço no desenvolvimento do produto segue a mudança de tendência de comportamento atual. De acordo com dados do The Good Food Institute, metade dos brasileiros reduziu o consumo de carne nos últimos 12 meses. A mesma pesquisa aponta que 39% das pessoas já consumiram produtos vegetais em substituição aos de origem animal.

O acompanhamento que você ama, reinventado

As inovações da NotCo resultam em sabores fiéis aos produtos tradicionais, mas em uma “não-maionese” 100% vegetal, sem glúten e lactose, com zero colesterol e, claro, eliminando os ovos de galinha. O resultado é tão saboroso e cremoso quanto os produtos que os brasileiros já estão acostumados.

Para dobrar a participação do acompanhamento em supermercados e restaurantes, a família “não-maioneses” acaba de ganhar o integrante Receitas, que se soma aos quatro blends já disponíveis: Original, Azeitona Preta, Alho e Picante. A NotMayo foi um dos primeiros produtos da marca a entrar no país.

As únicas semelhanças em relação aos molhos dos séculos passados estão na textura e no sabor, idênticos, mas também melhorados com temperos diversos. A NotMayo é tudo o que esperamos encontrar em uma maionese, mas com toques de modernidade e com impacto responsável, aliando sabor, ciência e respon-sabilidade ambiental.

Tecnologia de ponta dentro do prato

O segredo por trás da NotMayo é a Inteligência Artificial Giuseppe. O algoritmo proprietário da NotCo estuda diariamente combinações infinitas de ingredientes plant-based que podem replicar o sabor de produtos de origem animal e tornar a comida, além de saborosa, sustentável.

A tecnologia da NotCo envolve a formulação de receitas e estudos sensoriais sobre os alimentos, com uma operação apoiada por uma equipe de chefs e pesquisadores que, neste caso, conseguem substituir ovos por ingredientes como extrato de acerola, grão-de-bico e amido de milho. A NotCo busca constantemente aprimorar a composição por acreditar na diversidade dos ingredientes.

A partir de agora, maionese é NotMayo!

Sobre a NotCo

A NotCo é uma empresa líder em tecnologia de alimentos, está em constante mudança e rápido crescimento, sendo a única empresa global que está liderando as revoluções em segmentos de alimentos e bebidas. A NotCo lançou produtos incluindo NotMilk™, NotBurger™, NotChiken™, NotMeat™, NotIceCream™ e NotMayo™ nos EUA, Brasil, Canadá, Argentina, Chile, México e Colômbia. Em menos de três anos, tornou-se a foodtech de crescimento mais rápido na América Latina. A NotCo utiliza uma tecnologia de inteligência artificial proprietária, o Giuseppe, que estuda as proteínas animais e identifica substitutos ideais entre milhares de ingredientes vegetais. Com o tempo, sua tecnologia única permitirá que a NotCo seja uma ferramenta de força para a inovação em alimentos e bebidas, fazendo parceria com outras empresas para acelerar a transformação da indústria de alimentos. Para obter mais informações, visite www.notco.com e loja.notco.com