Ceia de Natal: 3 receitas com Salmón de Chile para celebrar em família

O Natal de 2021 chega com um tempero especial: apesar de ainda ser necessário tomar certos cuidados, provavelmente muitos daqueles que passaram o último ano celebrando de longe, agora poderão estar mais perto.

Para comemorar a data e o reencontro entre familiares e amigos, nada melhor do que juntar os entes queridos e até mesmo as crianças ao redor da cozinha para preparar receitas práticas, fáceis, saborosas e, além de tudo, nutritivas.

Ingrediente fresco e de qualidade

A dica da vez tem como protagonista um ingrediente versátil e capaz de turbinar a imunidade. O salmão é uma excelente fonte de agentes antioxidantes e anti-inflamatórios que atuam ativamente no fortalecimento do sistema imunológico. A proteína oferece ômega 3, uma gordura boa, que traz diversos benefícios para a saúde, como melhora da formação e do desenvolvimento das células do cérebro e do coração, reduzindo o risco de Alzheimer e depressão, além de ser fonte de triptofano, vitamina D, complexo B, fósforo e magnésio.

Na hora de escolher os ingredientes, a melhor pedida é optar pelo Salmón de Chile, que chega a terras brasileiras resfriado — os outros salmões costumam chegar congelados ao país —, diretamente das águas frias do sul do Chile, onde passa a corrente de Humboldt, considerada a mais limpa do mundo e ideal para o cultivo do peixe. Assim, o Salmón de Chile é garantia do sabor mais austral do mundo, com suavidade e frescor.

Receitas deliciosas e em família

Para reunir as pessoas especiais, celebrar juntos e ainda curtir uma refeição deliciosa, aqui vão algumas boas opções de receitas:

Assado de Salmón do Chile e Palmitos

Com tempo de preparo de apenas 20 minutos, a receita garante a suculência do salmão e seu sabor refinado. O prato rende um total de 4 porções e é uma ótima dica para as festas de fim de ano.

Confira a receita completa aqui!

Salmón de Chile Assado e Espaguete ao Pesto de Hortelã

Com um toque italiano, reúne a doçura da hortelã com o sabor apetitoso do salmão assado. Trata-se de um prato nutritivo, perfeito para uma moderna ceia natalina, além de ser muito saboroso.

Clique para conferir a receita completa!

Filés de Salmón de Chile com Molho de Mostarda e Mel

Trata-se de uma opção que traz o frescor do salmão. A receita é de baixa complexidade e agrada a todas as idades. Além de deliciosa, ainda combina perfeitamente com uma boa porção de cogumelos e salada.

Clique para ver o modo de preparo completo!

Para mais receitas, acesse o site e lembre-se: você encontra todos os ingredientes citados acima, inclusive o Salmón de Chile, na maioria dos mercados e hipermercados perto de você, seja de forma presencial ou online. Aproveite e feliz Natal!