Atzi: taquería é novo restaurante dos chefs Luana Sabino e Eduardo Ortiz

Luana Sabino e Eduardo Ortiz, chefs do premiado Metzi, acabam de abrir as portas de mais uma empreitada. A taqueria Atzi, na Vila Madalena, vem com uma proposta mais despretensiosa e com um cardápio focado nos tacos, uma das receitas mais populares do México.

A novidade surge quase três anos após os chefs abrirem seu primeiro restaurante em São Paulo. O Metzi, em Pinheiros, foi premiado com o 27° posto no ranking dos Melhores Restaurantes da América Latina pela premiação do 50 Best.

“Queremos que as pessoas se sintam como se estivessem entrando em uma taquería tradicional na Cidade do México”, explica Eduardo. “Nosso objetivo é tornar a cultura culinária mexicana mais acessível”, completa Luana.

A ideia no Atzi é promover uma refeição mais prática, e por isso os pedidos são feitos diretamente no caixa e retirados no balcão. O consumo acontece nas mesas instaladas no deck de madeira ou nas banquetas disponíveis ao longo do corredor. Além disso, a cozinha envidraçada do espaço possibilita observar os preparos de qualquer ponto da casa.

O preparo das tortilhas da casa segue a tradição mexicana de nixtamalização (cozimento do milho no cal virgem) antes de ser macerada em moinho de pedra vulcânica, dando origem à pasta que fica crocante na chapa.

Cardápio do Atzi

O menu fixo é formado por cinco tacos clássicos: Al Pastor, com abacaxi e carne de porco assada no “trompo” (grelha vertical composta por tijolo cerâmico trazido do México); Asada, recheado com carne e guacamole; Chicharrón, com pedaços de torresmo crocante; Sobrecoxa de frango grelhada; e Mix de cogumelos defumados. Os valores variam de R$ 18 a R$ 20.

“São sabores clássicos que se encontram em qualquer taquería por todo o México”, afirma o chef, que é natural de Oaxaca.

O cardápio inclui também alguns tacos especiais, como o Campechano (feito com contrafilé, guacamole e chorizo, R$ 22) e o Gringa (com tortilha de trigo, mussarela, abacaxi e carne de porco, R$ 26). Todos serão servidos com coentro, cebola e salsa vermelha levemente apimentada.

Completam o menu ainda as porções para acompanhar: guacamole (R$ 18), as papas (R$ 14), as papas con pastor (R$ 26) e os frijolles charros (caldinho de feijão com pedacinhos de bacon, calabreza, chorizo e jalapeño, R$ 16).

Entre as opções de drinques estão a água de Jamaica (chá de hibisco gelado com limão, R$ 14), o frozen margarita (R$ 28) e a michalada (R$ 26).

SERVIÇO

Endereço: R. Mourato Coelho, 1233 – São Paulo

Horário de funcionamento: De segunda à domingo, das 17h às 23h30 (fecha terça e quarta)

@atzitaqueria