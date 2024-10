Tendências de moda da primavera para usar no trabalho – e fora dele!

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

Cada estação tem sua particularidade e beleza, e seu impacto na moda acontece de maneira diversa a cada período do ano. No entanto, a primavera é uma temporada radiante que nos transmite alegria e nos presenteia com dias ensolarados, com uma vegetação de cores mais intensas e repleta de flores que nos proporcionam um encantamento a cada olhar.

E todo esse cenário que irradia leveza e alto astral se reflete também nos looks de primavera, sejam eles sociais ou de trabalho. E como acontece a cada ano, em 2024 a estação chegou trazendo novas tendências de cores e estilos ao mundo fashion. Saber adequá-las ao seu cotidiano pessoal e profissional é um desafio que deve ser resolvido de forma consciente, reveladora e única.

As semanas de moda que sempre causam sensação na Europa, Estados Unidos e no Brasil nos antecipam os destaques das passarelas a cada temporada. São looks que ganharão as ruas e eventos sociais, além de nos dar um norte sobre o que poderá ser adotado, com pequenas adaptações ou não, ao ambiente de trabalho.

Quais são os destaques da moda?

O que percebemos nos últimos desfiles, e que certamente se tornarão destaque no streetwear, são looks que clamam pelo conforto como os modelos oversized, que já estão totalmente em alta. Os tecidos sustentáveis feitos com fibras naturais como algodão, linho e viscose também têm seu lugar ao sol de primavera. Esses tecidos nos oferecem um conforto térmico repleto de frescor para enfrentarmos os dias mais quentes que surgem nessa estação.

Ressalto que é sempre importante estarmos atentas à etiqueta das novas roupas que adquirimos, pois tecidos que apresentam mais misturas podem esquentar e trazer desconforto, como é o caso do poliéster.

Já a paleta de cores primaveril 2024 promete um mix de suavidade, com tons como o amarelo manteiga e o azul bebê, romantismo com diferentes nuances de rosa, sensualidade e poder nos tons de vermelho e cores mais formais para serem usadas com charme e elegância no trabalho. Tons vibrantes, como o laranja e o verde, também chamarão atenção nas principais vitrines e nas ruas.

Quando o assunto são as estampas, o que vem se destacando na moda são elementos que nos remetem à natureza, como folhagens e flores. Mas é preciso acender o sinal de alerta para cada escolha e estarmos ligadas ao tamanho das estampas e a intensidade das cores. Para evitar erros, a sugestão são padronagens com escalas pequenas e fundos mais escuros, principalmente no visual usado no ambiente profissional.

As listras e poás, consideradas estampas atemporais pois já atravessaram diversas estações ao longo de anos, também se destacaram nos desfiles de muitas grifes como uma forte tendência para roupas sociais ou de trabalho nessa primavera.

Vale ressaltar que as peças monocromáticas, consideradas estilosas e sofisticadas, continuam em alta se firmando como uma tendência que transpassa algumas estações.

Outra tendência que chamou atenção nas últimas coleções propostas para a dupla primavera/verão é a chamada estética Y2K, que nada mais é do que o retorno de algumas peças que foram sensação no início dos anos 2000. As modelagens e o estilo daquela época estão de volta em algumas roupas num mix de pegada retrô e futurista.

Peças como saias e calças de cintura baixa, que sempre dividiram opiniões entre aquelas que acompanham a moda, prometem se tornar uma forte tendência, principalmente entre as mais jovens. Saias e vestidos mais curtos e tecidos acetinados também estão ganhando cada vez mais espaço entre aquelas que são fortemente ligadas à estética Y2K.

Como escolher os looks?

Diante de tendências tão distintas na moda atual, sempre surge uma dúvida para saber escolher o look mais adequado a determinados ambientes. Afinal, é possível conciliar um visual de lazer ao de trabalho e vice-versa?

Sim, é possível, desde que não esqueçamos de um elemento importante e fundamental: bom senso. É o bom senso que vai nos guiar em nossas escolhas para que sejamos capazes de comunicar uma imagem que corresponda a nossa essência, mas que esteja alinhada, por exemplo, com o nosso ambiente profissional.

Que imagem você deseja transmitir? Se tem autoconhecimento suficiente para responder a essa pergunta, certamente será capaz de fazer escolhas adequadas que possam ser usadas nos dois ambientes sem arranhar sua imagem em nenhum dos segmentos.

É importante ressaltar que a casualidade está muito atrelada a conforto e informalidade. Já a formalidade está ligada à seriedade e sofisticação. Um bom exemplo disso é o amarelo manteiga, um dos tons que está em alta como já mencionei acima, e que transmite suavidade podendo até ser visto como um tom neutro que se encaixa super bem nos dois ambientes, seja ele social ou profissional.

Agora que já conhecemos algumas das principais tendências, vamos ver como elas podem ser aplicadas na prática em diferentes ambientes.

Acessórios

Sabemos que os acessórios são elementos essenciais para dar mais estilo a qualquer look. Os óculos de sol, por exemplo, são capazes de nos transformar. E nessa primavera os óculos oversized surgem em modelos grandes e ousados com formatos geométricos.

No que se refere a bolsas, às minis, pequenas e compactas, se destacaram nos desfiles com cores vibrantes. Os colares também têm seu destaque. Eles aparecem em camadas numa mistura de diferentes estilos e comprimentos. Os brincos statement são peças grandes e chamativas com designs esculturais que imprimem um diferencial.

Calçados

As sandálias de tiras no estilo gladiadora estão ganhando muitas adeptas, assim como as sapatilhas de telas coloridas. As sandálias minimalistas e metalizadas também têm seu lugar de destaque nessa temporada.

Sinônimo de conforto, os tênis continuam em alta para serem usados com diferentes looks, desde os mais sofisticados até os mais descontraídos. Em tons neutros como o branco e o bege eles formam uma bela composição com o restante do look para transmitir estilo e modernidade, seja no ambiente de lazer ou profissional.

Looks

Se você gosta de adotar tons que estejam em alta, o azul bebê pode ser uma ótima opção. A cor pode ser usada em looks como camisas sociais, uma peça que vai do sofisticada ao casual, e que pode ser aplicada em diferentes ambientes de várias formas. É uma cor que transmite elegância e ao mesmo tempo leveza. Já os vestidos e saias com estampas de folhagem tem conquistado cada vez mais adeptas conectadas à natureza.

Oversized

Este estilo, que num primeiro momento foi questionado por muitas mulheres, agora é uma tendência real vista nos mais diferentes ambientes. Um bom exemplo disso são as bermudas, jorts, que estão no topo das tendências que imprimem ao mesmo tempo sofisticação e informalidade.

Em estilo oversized, elas têm chamado a atenção em conjuntos monocromáticos ou com camisas e blusas de diferentes modelos. Vestidos e blusas mais soltos também se enquadram no oversized.

E você, já adotou alguns desses looks que estão em alta?

