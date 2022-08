Regras básicas de etiqueta durante o voo tornam a viagem mais agradável

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

Após um duro período em que fomos obrigadas (os) a nos privar de viagens, principalmente as aéreas, a retomada do turismo parece estar acontecendo com força total no Brasil e no exterior. Afinal, quem não gosta de uma válvula de escape para desestressar e viver novas e boas experiências, não é mesmo?

De uma maneira geral, quando pensamos em viajar, nos fixamos em questões como a escolha do destino, dos hotéis, dos looks que vamos levar, planejamento da mala, pesquisa de restaurantes e possibilidades de entretenimento. Este é o “ritual” seguido por qualquer um(a) de nós e deve mesmo ser vivido intensamente porque todo esse cuidado torna a viagem mais prazerosa.

Mas não devemos nos esquecer de que viagens, principalmente as de avião, envolvem uma série de questões. Do check-in ao desembarque, é importante não apagarmos de nossas mentes regrinhas básicas de educação, respeito e empatia pelo outro.

Muitas vezes estamos tão ansiosas (os) e animadas (os) com uma viagem que nos comportamos de forma pouco gentil e empática. É bom ressaltar que algumas atitudes podem ferir e causar mal-estar para aquelas (es) que estão ao nosso lado ou interagindo conosco para resolver qualquer questão, seja na fila de embarque, durante o voo ou na recuperação de bagagens.

Nesses momentos, as regrinhas de etiqueta e educação fazem toda a diferença. Lembre-se que boas maneiras devem ser aplicadas em qualquer ambiente, profissional ou pessoal, e até mesmo naquelas horas em que você quer se desligar do mundo e aproveitar a sua viagem. Da chegada ao aeroporto até o seu destino é preciso ter paciência, educação e bom senso.

Se você chegou atrasada (o) para o embarque, por exemplo, não é justo querer furar a fila ou tratar mal uma funcionária (o) para que ela (e) pare tudo que está fazendo para dar atenção especial a você e resolver seu problema. Seja gentil, fale com educação, respeite os outros passageiros que chegaram antes e que serão solidários se você se comportar de maneira correta.

Também é comum ver as pessoas ficarem muito ansiosas quando começa a chamada para o embarque. No entanto, é importante saber respeitar as regras. Muita gente parece esquecer que o lugar está marcado e que ninguém irá roubá-lo. Por isso, nada justifica o desespero para ser uma das primeiras (os) a entrar no avião.

Não se esqueça de que alguns passageiros (as) têm prioridade no momento do embarque, como idosos, pessoas com crianças de colo, indivíduos com alguma deficiência física, entre outras questões. Então, de nada adianta se estressar achando que não encontrará espaço para as malas de mão no bagageiro. Aguarde a sua vez com serenidade.

Continua após a publicidade

Pode parecer óbvio, mas se manter serena (o) contribuirá para que você faça uma viagem mais tranquila (o). Ao entrar na aeronave, seja afetuosa (o) com a tripulação, trate todos com educação, e lembre-se que você não está sozinha (o) no avião e que os funcionários não estão ali para atender você com exclusividade. Serão necessários alguns cuidados básicos para que aqueles minutos ou horas de convivência coletiva transcorra da melhor forma e com respeito.

Mais uma vez, vale lembrar que a maneira como você se comporta em qualquer situação diz muito sobre você, sobre quem você é em relação ao outro. E vamos combinar que educação, respeito e empatia não fazem mal a ninguém; pelo contrário, nos coloca num lugar especial como pessoa.

Abaixo selecionei situações que são muito frequentes em aeroportos ou durante o voo para que não nos esqueçamos de praticá-las de forma positiva na próxima viagem.

Escolha do assento – Nosso cuidado durante o voo deve começar quando escolhemos o assento ao comprar o bilhete. Se você sente necessidade de ir com frequência ao banheiro, por exemplo, talvez a melhor opção seja um lugar no corredor. Assim você não incomodará quem estiver ao seu lado ao se levantar diversas vezes. Caso não seja possível, e você fique na janela ou no meio, seja simpática (o) e sempre peça licença ao passar. Se a pessoa estiver dormindo, desculpe-se e passe por ela delicadamente. Outro detalhe importante é a troca de assento para ficar ao lado de alguém da família ou de um amigo (a). Antes de mudar de lugar, mesmo que o assento esteja vazio no início do voo, fale com algum membro da tripulação para evitar situações constrangedoras.

Bagagem de mão – Ao entrar na aeronave tenha o cuidado de colocar sua bagagem de mão à frente de seu corpo. É muito comum ver pessoas com mochilas ou bolsas pesadas nas costas batendo nos outros sem perceber o desconforto que estão causando. Ao colocar a mala no bagageiro, o faça com atenção e cuidado para evitar qualquer incidente que possa atingir o outro. Ao perceber que um passageiro próximo a você está com dificuldade para depositar a mala no bagageiro, seja gentil e, se possível, ofereça ajuda. Ao se deparar com uma pessoa guardando a mala, pare e espere no corredor até que ela termine de guardar seus pertences. Saber esperar é um gesto de bom senso e de educação.

Família com crianças – Principalmente nas férias, é muito comum ver famílias viajando com crianças. No caso de meninas ou meninos um pouco maiores, e que já tenham entendimento, é de bom tom orientá-las (os) sobre como devem se comportar dentro do avião. É claro que imprevistos acontecem, principalmente em se tratando de bebês ou crianças menores que não conseguem conter o choro ou que causem transtornos involuntariamente ao outro. Nesses casos, o melhor é tentar manter o equilíbrio para acalmar a criança e evitar maiores desconfortos aos outros passageiros. Ser educado e pedir desculpas em situações mais complicadas é o melhor a fazer.

Assento não é sofá de casa – Nada mais desagradável do que estar sentada (o) e ser tocada (o) pelos pés de alguém forçando nosso encosto. É preciso se conscientizar que ninguém está no sofá de casa e que existem pessoas ao lado, na frente e atrás de você. Também é comum alguns passageiros (as) usarem o encosto da frente como apoio para se levantar, não faça isso. Além de causar incômodo, você certamente assustará uma pessoa que estiver dormindo. Sabemos que os espaços entre os bancos, principalmente da classe econômica, estão cada vez menores, mas é importante respeitar os limites do seu assento.

Perfumes e odores desagradáveis – Algumas pessoas não abrem mão de perfumes. Tudo bem, nada de mal nisso. No entanto, ao viajar de avião é preciso equilibrar o uso do perfume, especialmente aqueles mais marcantes. Devemos lembrar que existem pessoas alérgicas, ou com outras questões, e que um cheiro que é muito agradável para você pode causar problemas ao outro durante o voo. Nessas horas, empatia é tudo. Da mesma forma, não devemos nos esquecer de estar atentas (os) aos cuidados de higiene pessoal como, por exemplo, o uso do desodorante.

Uso do banheiro – Especialmente em voos mais longos, quando inevitavelmente precisaremos usar o banheiro, é importante não esquecer que aquele pequeno espaço será usado por muitas pessoas e que é essencial que cada uma faça a sua parte. Ou seja, que mantenha o ambiente em condições de uso para todos. Lembre-se também que enquanto você está ali, outra pessoa pode estar esperando. Então, a não ser que seja extremamente necessário, procure não ocupar o banheiro por muito tempo. Antes de sair, dê uma última olhada para verificar se tudo está em ordem para que o próximo a entrar não seja surpreendido por uma situação desagradável. Essas são, sem dúvida alguma, algumas das regrinhas básicas de boa convivência num espaço tão limitado como o de um avião.