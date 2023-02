O papel da consultoria de imagem no mercado atual

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

Em meio às inúmeras mudanças que vêm acontecendo dia a dia no mercado de trabalho, principalmente após a pandemia, muitos profissionais estão revendo suas trajetórias e vislumbrando novos horizontes profissionais. Como pudemos observar nos últimos tempos, algumas profissões entraram em baixa, ou até mesmo desapareceram, enquanto outras ganharam maior visibilidade e estão cada vez mais ascendentes.

Diante desse novo cenário que vem sendo traçado diariamente com o olhar no futuro, toda (o) profissional precisa estar atenta (o) aos novos padrões de comportamento do mundo empreendedor e corporativo. E como uma profissional que lida diariamente com imagem e comportamento profissional, posso afirmar a vocês que a Consultoria de Imagem vem exercendo um importante papel nesse contexto de transformações e se consolidando como uma das profissões de destaque.

Afinal, imagem e comportamento profissional nunca foram tão observados como agora, quando estamos nos readaptando a uma nova realidade, especialmente no que diz respeito a novos padrões de comportamento, num mundo em que não há mais espaço para preconceitos e posturas inadequadas, principalmente no ambiente profissional, no qual a imagem e a reputação de cada pessoa são avaliadas a todo instante.

É nossa hora que a consultoria de imagem ganha ainda mais valor, uma vez que seus principais pilares são: aparência, comunicação e comportamento. E vamos combinar que, mais do que nunca, precisamos saber como nos comunicar de maneira assertiva, termos um comportamento adequado aos novos tempos e cuidar de nossa aparência, pois é por meio dela que transmitimos quem somos e até mesmo nossos valores, seja na esfera pessoal ou profissional.

Posso afirmar a vocês que a maneira como nos comportamos em nossas relações interpessoais revela muito da nossa essência e reflete diretamente no nosso sucesso pessoal e profissional. Habilidades como educação, gentileza, atenção, colaboração e empatia se tornaram essenciais em qualquer situação, especialmente nas relações de trabalho, onde entender e respeitar o outro é fundamental. Não há dúvida de que mantermos um padrão de comportamento equilibrado é altamente positivo para garantirmos uma boa imagem.

Seja como colaborador ou empreendedor, saber como se colocar nas diferentes situações que surgem no cotidiano, ou seja, se comunicar de maneira assertiva é essencial. Cada vez mais precisamos estar vigilantes ao poder da nossa fala, saber como, e em que momento, devemos nos expressar para não provocar ruídos de comunicação. Eu arrisco a dizer que a nossa comunicação pode ter um papel definitivo na nossa trajetória. Precisamos ser claros e objetivos na maneira de nos comunicamos.

Outro ponto a destacar é o poder da nossa aparência, afinal a primeira impressão que causamos a uma pessoa dificilmente será mudada. Muitas (os) não valorizam essa questão devidamente. Quando apresentamos uma boa aparência, demonstramos um autocuidado, e, consequentemente, respeito ao outro e a nós mesmas (os), especialmente no que se refere às relações do ambiente profissional. Vale ressaltar que boa aparência não tem a ver com beleza, e sim com a forma como nos apresentamos.

Quando temos conhecimento de todos esses conceitos e sabemos aplicá-los de forma positiva agregando mais valor à imagem de uma pessoa, ou de uma empresa, certamente teremos uma grande chance de nos destacarmos em nossa trajetória e de nos tornarmos peças fundamentais nesse novo mundo que exige cada vez mais uma postura de equilíbrio.

Se você está num momento de transição de carreira, ou pensando em empreender, avalie com atenção essas informações para se recolocar no mercado.

Abaixo dou algumas dicas para você que está pensando em atuar nesse segmento de imagem e comportamento ou simplesmente para quem deseja entender como se colocar com atitudes positivas e que fazem diferença.

Se você está num momento de transição e vê na Consultoria de Imagem uma possibilidade, saiba que seu campo de atuação é extenso e pode lhe render muitos frutos. Quando falamos de consultoria de imagem, muitas pessoas pensam que podemos aplicá-la somente a pessoas físicas. Isso é um engano, cada vez mais as empresas buscam profissionais dessa área para que possam atuar junto a funcionários, explicando o quanto a imagem e o comportamento de cada um são importantes, para dar palestras e treinamentos e para ajudar a consolidar a marca de uma empresa.

Importância da linguagem

Seja você empreendedor(a) ou colaborador (a), não esqueça do que falamos sobre linguagem. Nesse aspecto é importante ressaltar que ela não se dá apenas de forma verbal, mas também por meio da linguagem corporal. Seus gestos, a forma como se movimenta e até mesmo as suas expressões precisam estar alinhadas à forma como você se comunica verbalmente. Sabendo dessa informação, fiquem atentas (os) a todos os detalhes da comunicação.

Conhecimento

Seja na Consultoria de Imagem, ou em qualquer outra profissão ou segmento que deseje atuar, saiba que adquirir conhecimento nunca é demais. Afinal, é dessa forma que passaremos segurança com quem estivermos interagindo, não importa se como empreendedor (a), gestor (a) ou colaborador (a). Demonstrar que você tem total domínio de sua área de atuação fará de você um (a) profissional diferenciada (o).

Propósito

Gostaria de lembrar que antes de traçar trilhar qualquer caminho, é fundamental que você descubra e defina o seu propósito para atingir de maneira positiva aquilo que almeja. Vale destacar que esse é um processo de autoconhecimento para que descubra a sua verdadeira essência e colocar seu objetivo em prática.