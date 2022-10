Tarô: entre 24 e 30 de outubro, a energia é de autoavaliação e renovação

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Vamos ao tarô da semana, e a sua energia entre os dias 24 e 30 de outubro? De acordo com o Novo Testamento, Jesus disse: “Não julgueis, e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes.” Independente da sua crença, em um contexto geral, esta passagem bíblica reforça a ideia de que seremos julgadas por nossos atos passados e que existe uma Lei do Retorno ou Lei de “Causa e Efeito”. Até a terceira Lei de Newton diz que para toda ação há uma reação igual e com a mesma intensidade. Como todas nós somos falíveis (“errar é humano”), sabemos lá no fundo que estamos sempre, de uma forma ou de outra, “endividadas” e cedo ou tarde teremos que pagar esta conta. Aquilo que vai, sempre volta como um efeito bumerangue. É o nosso “credicarma”. Você (es)colhe o que planta. “A vida é a soma das suas escolhas” (Albert Camus).

Então, nesta semana, aproveite para repensar suas atitudes, fazer um autojulgamento e se perguntar sobre o que faria de diferente se tivesse uma nova oportunidade.

A carta do Julgamento pode indicar que você está julgando as pessoas com muita severidade ou fazendo julgamentos precipitados. E todas nós temos “telhado de vidro”, não é mesmo? Portanto, o importante aqui é a gente procurar se colocar no lugar do outro e não sair logo atirando a primeira pedra. “Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é”. Temos que ter compreensão e, acima de tudo, aceitação. Mas não porque queremos ser “boazinhas” , e sim porque, mais dia menos dia, aquilo pelo qual a outra pessoa está passando pode muito bem acontecer com você. (Deus me livre e guarde!)

Este arcano fala muito sobre uma segunda chance que nos está sendo dada. É como se o Universo estivesse “conspirando” a nosso favor e considerando que estamos prontas para recomeçar. Dizem que vida não te dá a MESMA chance duas vezes. Ainda que isso possa ser verdade, não está exatamente correto, porque aqui está um segredo: todas nós podemos ter “aquela chance” duas vezes. Tudo novo, de novo. Só que de maneira diferente. Caso contrário, não existiriam as histórias de superação.

“Começar de novo e contar comigo. Vai valer a pena ter amanhecido”. A letra de Ivan Lins fala basicamente de um recomeço após uma dolorosa separação. Mas podemos aplicar este conceito para qualquer situação de recomeço, seja no campo sentimental, material, mental e até espiritual. Afinal de contas, você tem que contar prioritariamente com você mesma para recomeçar. De fato, você está mais madura por ter passado pelos (duros) ensinamentos da vida. Agora pode evoluir, transcender, renascer.

A carta do Julgamento está chamando você para um “despertar”. Este arcano geralmente indica que você vai precisar tomar uma decisão que mudará sua vida, mas, diferentemente daquelas associadas à lógica da carta da Justiça no tarô, essa decisão requer um misto de intuição e intelecto. Portanto, confie em seu julgamento e saiba que está no caminho certo. Você revisou e avaliou suas experiências passadas e aprendeu com elas. Todas as peças do quebra-cabeça de sua vida estão finalmente se juntando e fazendo sentido. Prepare-se para boas surpresas, revelações positivas e mudanças benéficas. Tudo se renova. Aproveite para se reinventar!

Boa semana e muita luz!