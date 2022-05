Tarô: na semana entre 9 e 15 de maio, a energia é de desejo e ambição

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@olho___magico).

Podemos usar o entendimento das cartas do tarô, através das suas mensagens e conselhos, para aproveitarmos a semana da melhor maneira possível. Vejamos a energia geral entre os dias 9 a 15 de maio com a carta do Diabo.

Prepare-se. Esta semana você vai estar encapetada. Mesmo sendo um bom prenúncio de realização material, com o arcano do Diabo, você provavelmente vai ter que ralar muito e passar por alguns momentos de tensão com tudo acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, um verdadeiro inferno. Mas fique calma. Afinal de contas, o Diabo também veste Prada e você vai estar, no mínimo, linda.

Parafraseando Oscar Wilde, “cada um de nós é o seu próprio diabo e fazemos deste mundo o nosso inferno”. Em outras palavras, o Diabo faz parte de nós mesmas e representa o nosso lado obscuro. Somos tanto anjo quanto demônio. “Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra!”

Portanto, o Diabo no tarô não é o Lúcifer que foi expulso do ambiente celestial e, sim, um arcano ligado ao lado material das nossas vidas, representando os nossos desejos e aspectos mundanos. Podemos, relacioná-lo à luxúria, ganância, poder, status, intriga e ambição. Com ele, dependendo das nossas ações e decisões, fazemos o nosso próprio céu ou inferno. Sem o desejo, não vamos a lugar nenhum. Por outro lado, sem calma e equilíbrio podemos colocar tudo a perder: relacionamentos, dinheiro, saúde…

A carta do Diabo tem a ver com tudo o que é denso e carnal. Aqui tudo é bastante intenso e quente. As paixões, o trabalho, as tensões. Cuidado para não cair em tentação e se render aos excessos e hábitos pouco saudáveis. Quem brinca com fogo pode se queimar! Não se torne escrava dos próprios desejos.

Esta carta também tem uma conotação positiva quando nos convida a aproveitar a vida, deixar fluir os instintos e abandonar o nosso sentimento de culpa. Afinal de contas, somos humanas, não é mesmo? Aquele momento do “eu mereço ser feliz”. Com essa energia, a busca pelo poder e a ambição de chegar ao topo será favorecida. Um arcano poderoso de concretização daquilo que se almeja em termos de metas pessoais.

Muito propício para buscar um objetivo maior na carreira e na vida. Bom para dinheiro e ganhos como um todo. Assim como a carta dos Enamorados, o Diabo também fala sobre dualidade e escolha. No entanto, com o Diabo, você está escolhendo o caminho da gratificação instantânea. Então, cuidado! Não venda a sua alma ao diabo. Pode ser um preço muito alto a pagar. Lembre-se: ele cobra juros e correção monetária.

Muita luz!