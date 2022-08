Tarô: entre 22 e 28 de agosto a energia é de boa sorte

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Nesta semana, fomos contempladas com uma das melhores cartas do tarô! Isso mesmo! Tão boa que chega até a amenizar os efeitos da temida carta da Torre numa consulta. Não é à toa que a Estrela vem logo depois deste arcano tão desafiador. E faz total sentido. Depois de uma destruição ou de um período turbulento, você tem a chance de se reconstruir. Por isso, a Estrela também é bastante associada à renovação da esperança. Quando ela aparece, pode saber que os problemas que você estava enfrentando, logo serão coisa do passado.

Com a Estrela, acreditamos e temos fé de que algo novo e positivo está a caminho. Este é um momento de crescimento e de desenvolvimento pessoal. Agora, você está pronta para receber as muitas bênçãos do Universo. Basta querer, ou melhor, pedir…

Por falar nisso, de onde surgiu a crença em fazer pedidos para as estrelas? Acredita-se que o astrônomo Cláudio Ptolomeu, cujos estudos misturavam ciência e misticismo, pregava na sua “pseudoteologia sideral” que, de vez em quando, os deuses abriam uma fresta no céu e ficavam espiando a Terra (sim, até os deuses curtiam um BBB!). Neste momento, algumas estrelas se “desprendiam” e caíam no nosso espaço terrestre. Daí teria surgido a tradição de se fazer desejos ao ver uma estrela cadente, já que seria um sinal de que os deuses estariam mais atentos e poderiam “ouvir” os nossos pedidos. Algo tão significativo e marcante na nossa cultura que se tornou tema da canção vencedora do Oscar “When You Wish Upon a Star”, do filme Pinóquio (1940). Desde então, esta música representa a Disney e seu mundo “mágico”. A letra diz: “Quando você faz um desejo a uma estrela, não faz diferença quem você é. Qualquer coisa que seu coração deseja, virá até você”.

O fato é que, para muitos, as estrelas são um bom presságio. Dão um rumo, uma direção e nos ajudam a encontrar o caminho certo. Assim como, segundo o cristianismo, a estrela de Belém guiou os reis magos até o local do nascimento de Jesus, também acreditamos que podemos ser guiadas para o que desejamos e sonhamos através da carta da Estrela. E por que isso? Desde os tempos mais remotos, a relativa regularidade com que o céu noturno estrelado se mostrava, oferecia segurança e era tido como um bom referencial de posição para os navegantes. Estrelas serviam, portanto, como um guia, uma orientação para os viajantes localizarem o norte, especialmente quando não existiam as bússolas. Ou seja, eram o GPS, o Waze da antiguidade. Neste sentido, sacerdotes e adivinhos também examinavam o céu, mas não em busca do caminho e, sim, de respostas- tudo estava escrito nos astros. Talvez a partir desta prática, tenha surgido a expressão “está escrito nas estrelas”, que significa que existe um destino predeterminado para cada uma de nós e que, por estar escrito num corpo celeste, não poderá ser apagado ou modificado.

Para aquelas que não acreditam em destino e, sim, no acaso, a Estrela também é muito positiva, pois indica boa sorte. Quando queremos dizer que uma pessoa é “sortuda” e sempre se sai bem, falamos que ela tem uma “boa estrela”. Também associamos a Estrela ao sucesso e pessoas que se destacam em alguma atividade. A Estrela também pode indicar criatividade e talento artístico. Dizemos, por exemplo, que uma atleta “é a estrela do time” e atrizes famosas do cinema costumam ser chamadas de “estrelas de Hollywood”.

Então, se alguma questão ainda a aflige, não se preocupe. Afinal de contas, “só na escuridão você pode ver as estrelas” (Martin Luther King).

Boa semana e muita luz