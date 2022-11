Tarô: entre 14 e 20/11, energia é de segurança, poder de decisão e êxito

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

“Nada é impossível para aquele que persiste”. Como a energia do Tarô da semana é a da carta do Imperador, achei interessante abrir com esta frase de um dos maiores imperadores da história: Alexandre, o Grande. O arcano do Imperador, sem dúvida, fala sobre persistência e para você não desistir diante dos obstáculos. Ele representa e a autoconfiança e a firmeza que precisamos exercer na busca da concretização de um ideal.

A carta representa a mais alta liderança e simboliza poder, força e sucesso. Neste sentido, o Imperador prevê que você alcançará uma posição elevada no seu trabalho ou que você está prestes a atingir um novo nível de excelência na função que desempenha. No entanto, como quase tudo na vida, isso não deve acontecer sem esforço. O Imperador diz que você precisa continuar sendo forte, trabalhadora e estar no comando e controle da situação para conseguir manter o que conquistou. E pode ter certeza que o seu trabalho duro será recompensado!

Portanto, tudo indica que será um período favorável para você alcançar o que deseja nos negócios e na sua carreira, visto que o arcano de número 4 do Tarô representa um guerreiro (por baixo da sua túnica vermelha, ele usa uma armadura, sugerindo que está protegido de qualquer ameaça). Ele toma decisões estratégicas, conquista territórios, derrota inimigos, mantém a ordem e a estabilidade do seu “reino”. Sua essência é realizar e vencer. Além disso, ele garante a concretização bem-feita. Tá bom ou quer mais?

Na ilustração da carta, vemos um Imperador sentado em um grande trono de pedra, adornado com cabeças de quatro carneiros. Na mão direita, ele segura um ankh, o símbolo egípcio da vida, e na esquerda está um orbe que representa o mundo sobre o qual ele governa. Sua longa barba branca ilustra a sua sabedoria e experiência e, junto com sua coroa de ouro, mostra uma figura de autoridade, um soberano. Atrás de seu trono, ergue-se uma cordilheira alta e impenetrável, significando que ele é apoiado por uma base sólida, mas resistente a fazer qualquer mudança, a menos que considere necessário.

Ele simboliza a energia masculina e é o arquétipo do pai no tarô, aquele que busca a segurança, tomando para si a responsabilidade da vida material de todos, inclusive a sua própria. Em outras palavras, “ele é o cara!”

Com a carta do Imperador, você certamente vai estar sendo vista e reconhecida como uma mulher poderosa! De fato, você ganhou a admiração das pessoas ao seu redor ao conseguir gerir a sua vida de forma independente e vencer a sua rotina de desafios diários. O conflito não a assusta, e você não hesita em fazer de tudo para proteger aqueles com quem mais se importa.

O Imperador também é disciplinado, prático e lógico. Do tipo “pão, pão, queijo, queijo”. Portanto, ele não se sensibiliza com desculpas “esfarrapadas” ou chantagens emocionais. Por este motivo, muitas vezes, é considerado até um pouco frio. Afinal de contas, o Imperador significa o domínio da lógica sobre a emoção e da mente sobre o coração. Ele utiliza o seu lado racional para avaliar os riscos, as vantagens e o que realmente vale a pena ou não.

O Imperador é um líder poderoso que conquistou o respeito do grupo. Então, não tenha receio de ser a pessoa que dita as regras, estabelece as diretrizes e toma as decisões. O seu conhecimento e experiência te deram sabedoria e as credenciais necessárias para ser vitoriosa e obter excelentes resultados. Cuidado apenas para não ser intransigente do tipo “eu mando aqui”. Experimente adotar uma postura mais empática e justa, visando o engajamento e a melhor performance de todos os envolvidos. Procure ter uma escuta atenta, assimilando ideias que foram passadas. Isso requer energia, eu sei. Ofereça sempre orientação, conselho e direção. Dê feedbacks. Transmita o que aprendeu para os outros. “A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns.” (Abraham Lincoln)

Boa semana e muita luz,

Cris Paixão