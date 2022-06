Tarô: energia da semana é de autorreflexão

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@olho___magico).

Sabe aqueles momentos na vida que você quer mais é ficar quietinha no seu canto, sem dizer nada nem conversar com ninguém? É assim que provavelmente você vai se sentir nesta semana. Você não vai querer nem responder mensagens pelo WhatsApp!

Tudo o que você vai querer é ficar “na sua” com um fone de ouvido, escutando uma playlist do tipo “zen” no Spotify. O Eremita geralmente indica que você está entrando em um período de busca interior e autorreflexão. Sendo assim, você pode achar que precisa de um período sozinha, se afastando da rotina diária para obter uma compreensão mais profunda de si mesma e rever crenças e valores. Mas nada de baixo-astral!

Na verdade, você vai querer apenas reservar um tempo para refletir melhor e avaliar novas perspectivas para a sua vida a partir das experiências que teve neste período tão difícil que passamos de pandemia. Você não precisa ser um eremita vivendo numa gruta na montanha em oração e jejum para atingir esse grau de iluminação, mas talvez tirar alguns dias de férias e ir para um lugar mais isolado (onde nem o celular pega direito) seja ideal para se reconectar consigo mesma e recarregar as baterias.

Com a energia da carta O Eremita talvez você nem precise ir para um lugar remoto, mas, sim, se voltar para dentro de si mesma a fim de se recuperar de uma situação difícil, quando tudo o que você quer é não ter que falar sobre aquele assunto até “processar” direito as suas emoções. Este arcano também pode sugerir que você está passando por uma fase “me deixa em paz” em que simplesmente não quer interagir com as pessoas tanto quanto normalmente faria. Quem sabe até dar um tempo das redes sociais e fazer um detox digital?

Você vai estar literalmente fechada para balanço. Bom momento para meditar, dar uma pausa na turbulência dos pensamentos, refletir sobre os rumos da sua vida e se equilibrar. Para isso, o autoconhecimento será fundamental. Nada como ficar um pouco isolada para obter sabedoria e respostas. Você vai estar mais contemplativa, conseguindo ver e entender melhor o que realmente quer daqui pra frente. Aproveite para estudar, ler e se envolver em atividades intelectuais. A autodescoberta precisa, às vezes, do silêncio para que você consiga escutar a voz interior. Curta esse tempo consigo mesma! Afinal, você é a sua melhor companhia. Uma ótima semana e muita luz!