Tarô da semana traz energia de criação e conquista de sonhos

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A Lua Nova em Peixes, pode significar o início de um ciclo repleto de possibilidades. Não é por acaso que a carta regente da semana é o Mago, visto que essa Lua nos convida a definir que tipo de “magia” gostaríamos de fazer em nossas vidas. A propósito, a energia do Mago sinaliza um momento propício para você fazer algumas simpatias para prosperidade, amor e o que

mais você desejar. Afinal, você vai estar com o seu poder de manifestação em alta!

A Lua Nova é boa para iniciar novos projetos, um novo emprego, uma nova carreira, mudança de casa. Ah, e ela também é muito boa caso você queira mudar o corte ou a cor do seu cabelo. Fica a dica! Então, o que você gostaria de manifestar na sua vida, caso tivesse poderes mágicos? Vou te contar uma coisa, você nem precisa de uma varinha de condão. O Mago faz acontecer. Ou melhor, VOCÊ faz acontecer.

Este arcano do Tarô mostra que você tem todas as ferramentas à sua disposição para transformar a sua realidade de acordo com a sua vontade. De fato, existe um poder quântico no nosso pensamento. A nossa mente e o Universo estão intimamente conectados. Então, permita-se receber!

O Mago representa a capacidade de alcançar tudo o que deseja. “Crede que obtereis, e vos será concedido” (Marcos, cap. XI, v. 24). Isto significa que somos cocriadoras com Deus. O nosso “poder mágico” é ter confiança e fé absoluta de que obteremos o que almejamos. Então, procure ao máximo evitar pensamentos negativos e de menos valia. Acredite no seu merecimento. Nunca duvide disso.

Enquanto escrevo isso, logo me vem à cabeça a frase: “Seu desejo é uma ordem”. Só que, neste caso, não existe nenhuma lâmpada mágica e, dentro dela, nenhum gênio que lhe concede três desejos. Pense assim: você não é o Aladim. Você é o gênio! Isso mesmo. E te digo mais, você não tem direito a apenas três pedidos, mas tantos quanto quiser.

Quando um pensamento é concebido, queira ou não, você o traz para a sua realidade. Textos sagrados judaicos mostram que existe um poder, uma força nos pensamentos e que podemos utilizá-los de forma positiva. Pensamentos são coisas. “Aquilo que a mente é capaz de conceber e acreditar, pode ser conquistado” (Earl Nightingale).

Saiba, então, que a lei da atração está trabalhando a seu favor e que logo o que você construiu com seu pensamento se manifestará. Lembre-se: o Mago é uma carta rápida. Grandes novidades estão a caminho. A carta do Mago revela que seus desejos e objetivos podem ser realizados por meio da sua determinação e força de vontade: um novo emprego, um novo empreendimento comercial ou até um novo amor.

Este é o momento mágico para mudanças positivas em sua vida e para você agir. Manifeste tudo o que deseja manifestar. Agora, preste atenção, porque existe um paradoxo. Segundo Deepak Chopra, “para conseguir alguma coisa neste mundo, você precisa abandonar o apego que tem a ela. Isso não significa desistir da intenção de satisfazer o seu desejo; você simplesmente abre mão do apego ao resultado.” Portanto, entregue, confie.

Por último, como Mercúrio rege o arcano do Mago, você vai estar altamente comunicativa nesta semana. Não vai te faltar assunto! Aproveite para conhecer pessoas novas, se divertir e (quem sabe?) iniciar novos romances. Mas, não se esqueça de que o Mago garante apenas o início. Se vai ser amor ou apenas paixão de carnaval, não sabemos! Na próxima semana, “começa o ano”. E se depender do Mago, você começa com o pé direito!