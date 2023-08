Tarô da semana: inocência e novos começos com a carta do Louco

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A energia da carta do Louco no Tarô da semana pode indicar um momento de aventura, ousadia e liberdade. Pode ser um período propício para tomar riscos calculados e explorar novos caminhos.

Todo mundo tem que começar de algum lugar, não é mesmo? Neste momento, não se sabe necessariamente o que está por vir, que armadilhas podem surpreendê-la ou que maravilhas pode encontrar em sua jornada. Procure ter uma atitude positiva, a mente aberta e estar disposta a aprender e crescer com as oportunidades.

A carta do Louco é uma das cartas mais intrigantes e misteriosas do Tarô. Ela é a carta numerada como zero ou o 22. Muitas vezes, o Louco é visto como o herói que percorreu as 21 etapas arquetípicas dos Arcanos Menores para começar uma nova experiência num campo da vida. Na numerologia, o número zero representa o vazio, o potencial, o estado antes do início e a energia da liberdade, da aventura e do inesperado. Simboliza o começo de um novo ciclo, onde é necessário ter coragem e confiança para seguir em frente.

Geralmente é associada à inocência e espontaneidade, uma oportunidade de explorar novas possibilidades e seguir em direção à sua verdadeira paixão.

Em geral, a carta do Louco sugere que é hora de seguir a intuição, deixar para trás as preocupações e se abrir para o novo. É um convite para abraçar a vida com entusiasmo e coragem, mesmo que isso signifique sair da sua zona de conforto e dar “uma de louca”.

No clássico baralho de Rider-Waite-Smith, a carta do Louco retrata um jovem com um cachorrinho ao seu lado. Ele segura um pequeno saco, ilustrando que partiu em uma viagem sem rumo certo, levando pouca bagagem e uma rosa branca na outra mão, que simboliza sua inocência juvenil e pureza de coração. Um sonhador perdido em pensamentos que olha alegremente para o céu enquanto se aproxima da beira de um penhasco, aparentemente sem ter noção dos riscos da queda que está poucos passos à frente – o que representa tanto sua ingenuidade, quanto o poder do desconhecido que ainda está por vir em sua aventura. O sol também está brilhando, indicando que otimismo e luz irradiam na jornada do Louco.

Continua após a publicidade

O Louco pressagia decisões importantes que podem não ser fáceis de tomar e envolvem um elemento de risco. Aborde as mudanças com otimismo. Contudo, procure ficar atenta ao que a rodeia, pois cada passo que tomar vai trazer uma lição importante para o resultado desta caminhada.

Esta carta também simboliza a sorte do iniciante, então, há um ar de feliz ignorância na energia do Louco. Incorpora a excitação de alguém que ainda não se sentiu cansado pelos contratempos da vida ou desanimado pelos fracassos e, portanto, pode seguir em frente com um vigoroso senso de idealismo.

O arquétipo do Louco pode não ser de muita sabedoria ou experiência, mas o que falta a esse personagem em visão é compensado por sua fé e entusiasmo, bem como por sua atitude positiva e curiosa.

O Louco simboliza que, para ter sucesso, você deve encontrar novas maneiras de alcançar seus objetivos. Quando a oportunidade chegar, você deve estar disposta a abandonar velhos hábitos e apostar no novo. Não hesite!

Esta carta que nos lembra de não impor limites rígidos ao que é possível.

Continua após a publicidade

No amor, o Louco pode indicar uma nova aventura, um romance inconsequente; a alegria, o prazer, a novidade. Quando se trata de carreira, o Louco a convida a estar aberta a grandes novas ideias e oportunidades: abrir um negócio por conta própria, aceitar um novo emprego numa nova área, se arriscar numa nova função. Mudanças podem ser assustadoras, mas é importante não ter medo delas, pois muitas vezes é necessário passar por momentos de caos para que algo novo e melhor possa surgir.

“Um pouco de aventura liberta a alma cativa do algoz cotidiano” Clarice Lispector

Boa semana e muita luz,

Cris Paixão.