Tarô da semana: entre 12 e 18/12, energia é de esperança e positividade

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Reza a lenda que quando você vê uma estrela cadente e faz um pedido, ele se torna realidade. O grande segredo para que o seu desejo se realize, no fundo no fundo, é ACREDITAR. Talvez, não por acaso, a carta da Estrela no tarô é associada à fé e à esperança.

Ter fé, antes de mais nada, é crer no que os olhos não veem. Quando realmente acreditamos, é possível tornar real tudo aquilo que aspiramos, mesmo que muitas vezes pareça improvável. “Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível” (Mt 17.20).

Nesta semana que antecede o Natal, a carta regente é justamente a da Estrela. No evangelho segundo Mateus, os três reis magos foram atraídos até o local de nascimento de Jesus através da Estrela de Belém.

Buscar pelo divino olhando para o firmamento é um hábito que vem da Antiguidade. A astrologia nasceu inclusive da teoria de que nossos destinos estariam ligados às estrelas. De fato, na história das civilizações, a estrela já teve vários significados. Nas tradições antigas, acreditava-se que cada estrela era a morada de uma entidade única que, por sua vez, protegia individualmente os homens e mulheres na Terra. Daí nasceu a ideia de as estrelas serem ligadas aos anjos da guarda e serem associadas à boa sorte e destino. Expressões como “escrito nas estrelas” ou “ter uma boa estrela” nasceram dessa crença.

A Estrela no tarô geralmente aparece após uma mudança difícil ou um evento traumático. E não podemos negar que 2022 foi um ano bastante desafiador. Sabemos que eventos dolorosos podem mudar quem somos para sempre. Isso não significa que não podemos construir algo melhor. Então, do que você está tentando se curar? A Estrela sugere que você abra sua mente e coração, perceba sua força interior e tenha confiança de que o melhor ainda está por vir.

Neste sentido, esta carta é um vislumbre de esperança, sobretudo, neste período de festas e virada de ano. Otimismo e fé renovada no futuro são incorporados por este arcano. A Estrela é a luz no fim do túnel, por assim dizer.

A Estrela representa renascimento, proteção e renovação. Com esta carta dos arcanos maiores, você se sentirá mais serena e sintonizada com o Universo, pois a Estrela é também uma carta de conexão espiritual. Bom momento para rezar, meditar, se conectar. Porque, convenhamos, “Há mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar” (Shakespeare).

Este arcano é um excelente presságio. É o período de calma e estabilidade que se segue após a tempestade que foi a carta da Torre. A Estrela indica que você superou os tempos difíceis e está aberta para curar as feridas do passado. Quaisquer que sejam os problemas emocionais, físicos ou espirituais que você estava enfrentando, agora ficaram para trás e você está pronta para abraçar o que o seu futuro te reserva.

Confie que o Universo tem um plano para você. Acredite na sua estrela e no seu potencial para realizar seus sonhos, planos e projetos.

Prepare-se para receber muitas bênçãos. Com a carta da Estrela, tudo é possível. Lembre-se: “Mesmo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar a aurora de uma grande realização” (Martin Luther King).

Boa semana e muita luz,

Cris Paixão.