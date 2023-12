Tarô da semana: entre 11/12 e 17/12, a energia é de movimento e sucesso

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta do Carro está associada a progresso, movimento, controle e direção. Ela pode representar avanço rápido, controle, superação de obstáculos e conquistas, simbolizando determinação, indicando que você tem o poder de direcionar sua vida e tomar decisões importantes.

Você é quem pilota a sua vida e, deste ponto em diante, não está mais no banco do carona. Sem dúvida, este arcano indica vitória. É um bom prenúncio de que você vai alcançar sucesso. O Carro sugere independência, autonomia e a necessidade de confiar em si mesmo.

Ela simboliza a importância de seguir seu próprio caminho e não se deixar limitar pelas expectativas dos outros. Confie em você

mesma e nas suas habilidades para guiar a sua vida do jeito que você deseja. “Quando assumimos as rédeas da vida passamos a ser donos do nosso destino.”

Sabemos que o ano de 2023 não foi nada fácil e, chegando agora na reta final, temos uma energia impetuosa e poderosa nos impulsionando a seguir em frente. O Carro representa a coragem e a determinação que são necessárias para avançar em direção aos seus objetivos. É como se a rota da sua vida fosse guiada por um GPS. Você digita o lugar onde quer chegar e, caso algo surja na estrada, você vai conseguir recalcular a rota.

Pode demorar mais do que o imaginado, mas você tem o controle e sabe que vai chegar ao destino programado. O Carro é uma carta de força de vontade. Você descobriu como tomar decisões alinhadas com seus valores com a carta dos Enamorados e agora está agindo de acordo com elas. Você fez sua escolha, definiu seus objetivos e será bem- sucedida.

Agora não é hora de ser passiva na esperança de que as coisas funcionem como “num passe de mágica” a seu favor, deixando o seu “carro em ponto morto”. É importante ter iniciativa e tomar uma atitude em direção ao que sonha e aspira. Você pode até ser puxada em direções opostas e ter sua força e convicção testadas. Para isto é importante ter equilíbrio emocional.

Algumas pessoas podem tentar bloqueá-la, gerar dúvidas ou retardar a busca pelo seu objetivo. Mas a carta do Carro é um convite para recorrer à sua convicção do que deseja e concentrar-se no que é essencial para você. Nada vai te parar agora. Se quer saber se irá conseguir atingir o seu objetivo ou concluir um projeto importante, o Carro é um sinal (verde) de que tudo vai avançar, desde que mantenha o foco e permaneça confiante em suas habilidades.

Para isso, você só precisa ter autodisciplina e determinação. A vitória está ao seu alcance, mas cabe a você seguir em frente. “A vida vai ficar ficando cada vez mais dura perto do topo”. (Friedrich Nietzsche). Nada de dar marcha a ré agora. Pra frente é que se anda.

Semana também pode trazer viagens

Em um sentido muito literal, o Carro pode representar viagens. Também pode significar mudanças desejadas. Esta carta contém em si a energia de um espírito aventureiro. Pise no acelerador. Aproveite cada instante da sua viagem!

O Carro é a sétima carta dos arcanos maiores. O número 7 é cercado de simbolismos e é o da harmonia divina e terrena (3+4). O 4 simboliza a Terra e o 3 simboliza o Céu, que juntos formam o 7 que simboliza o universo em movimento. Sem dúvida, um número sagrado, perfeito e poderoso. Espere boas notícias e boa sorte.

Este arcano é símbolo de triunfo e proclama o ato da vitória em sua iconografia. Portanto, o sucesso é garantido. Use a energia do Carro para vencer nesta semana.

“Esforce-se para não ser um sucesso, mas sim para ser valioso” (Albert Einstein).

