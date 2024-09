Tarô da semana: confira a energia predominante entre 16/09 e 22/09

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

O Papa, carta-regente da semana, fala sobre ordem em tempos de caos. Emocionalmente, o Papa pode evocar sentimentos de estabilidade, estrutura e um profundo senso de ordem. Com o Sol irradiando no meticuloso signo de Virgem, encontramos prazer em nossas rotinas diárias à medida em que buscamos também o autoaperfeiçoamento.

Aliás, a carta do Papa oferece um momento propício para o investimento na aprendizagem. Aproveite para fazer cursos que irão expandir seus horizontes profissionais, enriquecer seus conhecimentos e ajudar a impulsionar sua carreira.

Felizmente, a perspectiva orientada para soluções de Virgem ajuda a nos guiar através da conjuntura astrológica atual, por vezes difícil, de mudança. O Papa está associado ao signo de Touro. Assim como este arcano, Touro acredita fortemente e se identifica com suas crenças e raramente se afasta delas, como um signo fixo de terra.

Não resista às mudanças necessárias

Não há dúvida que equilíbrio, estabilidade e harmonia são de suma importância para as taurinas. Traçando um paralelo, existe uma relutância em mudar algo em nossas vidas com a carta do Papa, desencadeando emoções de rigidez, resistência à mudança e medo de sair dos limites emocionais estabelecidos. Contudo, precisamos aceitar que, não importa o que a gente faça, nada dura para sempre, não é mesmo?

Diante disso, procure confiar que o universo tem algo melhor reservado. Mas, quando estou falando em mudanças, não é nada que envolva riscos, ok? Não troque o certo pelo duvidoso. Um caminho mais conservador é a melhor escolha com a carta do Papa. Trata-se de decisões sólidas e dentro dos padrões convencionais: um novo emprego fixo, um futuro relacionamento sério, investimentos financeiros seguros e por aí vai.

Terça-feira (17) pode trazer uma nova onda de dramas

Apesar da necessidade de ordem e previsibilidade deste arcano, o drama deve retornar, começando com o Eclipse Lunar da Lua Cheia em Peixes na terça, 17 de setembro. Este é o primeiro de dois eclipses poderosos, abrindo um portal que permanecerá ativo até o segundo Eclipse em outubro. O Eclipse Lunar de Peixes está aqui para nos ajudar a liberar emoções estagnadas, iluminando o que está escondido nas profundezas do nosso subconsciente.

Este é um momento para confiar no desdobramento divino da vida. Durante esta lunação, esteja aberta a sinais, símbolos e sincronicidades. Deixe sua intuição guiá-la enquanto você navega pelos finais e começos que esse Eclipse irá catalisar. Na antiguidade, durante eclipses solares ou lunares, as pessoas muitas vezes recorriam a figuras como xamãs, sacerdotes, astrólogos ou outros líderes espirituais em busca de orientação e interpretação dos eventos celestes.

Esses líderes eram considerados capazes de interpretar os sinais cósmicos e prever o impacto dos eclipses nas vidas das pessoas e na sociedade em geral. A quinta carta dos Arcanos Maiores, o Papa (também conhecida como o Sumo Sacerdote ou o Hierofante), é toda sobre tradição, convenção, religião e espiritualidade.

Este arcano representa a habilidade de viver de acordo com os princípios orientadores de cada um, ditados pelo nosso sistema de valores e normas sociais. Sim, é um pouco careta, não vou negar. Com este arcano, os indivíduos podem experimentar uma necessidade de rotina e um desejo por uma abordagem mais estruturada.

Esta carta representa um momento em que queremos uma maior estabilidade nas nossas vidas. A carta do Papa nos ajuda a administrar as incertezas. Para enfrentar a adversidade, é preciso ter um bom equilíbrio emocional, base de valores sólida e, acima de tudo, manter a fé em si mesma.

A lição central do arcano reside na crença inabalável que emana do âmago em direção ao exterior, e não o contrário. É uma percepção importante de que a essência da fé não está externalizada, mas internalizada. Embora possamos contar com orientações espirituais, princípios e comunidades alinhadas com nossas convicções, nada supera a fé e autoconfiança em si mesma, aliadas à conexão com o sagrado que reside interiormente.

Desejo por crescimento intelectual está presente

Situada entre a carta do Imperador e dos Enamorados, o Papa transmite a força do Imperador e o desejo pelo crescimento intelectual dos Enamorados. Antes de fazer escolhas através dos Enamorados, é essencial ter uma base e um sistema de valores do Papa para tomar decisões mais sólidas e eficazes.

Esta semana, a influência da carta do Papa pode nos instigar a buscar respostas dentro de nós mesmas, a nos conectarmos com nossos valores mais profundos. É um momento propício para refletir sobre questões éticas, cultivar a introspecção e buscar a sabedoria interior.

Além disso, a carta pode indicar a presença de um mentor, um professor ou conselheiro em nossa vida, alguém cuja sabedoria e orientação podem ser inestimáveis no nosso crescimento pessoal, profissional, financeiro e espiritual.

Portanto, ao longo desta semana, permita-se sintonizar com a energia da carta do Papa, buscando uma conexão com seus princípios fundamentais.

Este é um momento oportuno para aprofundar sua jornada espiritual e fortalecer seus alicerces emocionais e mentais. Que a influência da carta do Papa seja um farol de luz e orientação em sua jornada interior e exterior. Mas lembre-se: “Não basta conquistar sabedoria, é preciso usá-la.” (Cícero)

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão.

