Tarô da Semana: Carta do Diabo exige cuidado com vícios e tentações

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Como se Mercúrio Retrógrado já não fosse desafiador o bastante, a carta do Diabo surge como regente da semana, intensificando ainda mais a necessidade de autoanálise e, sobretudo, autocontrole. Como diz o ditado, “se está no inferno, abrace o capeta” — ou melhor ainda, aprenda com ele.

Essa combinação poderosa nos convida a refletir sobre liberdade, apegos e os limites autoimpostos, que criam raízes profundas no nosso campo mental e acabam nos restringindo de forma quase imperceptível.

O Diabo, no Tarô, simboliza tentação, vícios, ilusões e as seduções do mundo material, bem como a busca incessante por prazeres físicos. A ilustração da carta retrata uma figura demoníaca que mantém duas pessoas acorrentadas, representando as prisões invisíveis que criamos ao nos rendermos a padrões destrutivos.

O Arcano 15 sugere que, embora possamos nos sentir presas por forças externas ou desejos materiais, a verdadeira escravidão vem de dentro. O nome “Diabo” vem da palavra grega “diabolos”, que significa adversário, aquele que desune.

A carta pode se referir ao adversário interior, os medos e ideias preconcebidas que condicionam as nossas ações. A figura do Diabo nos lembra que somos responsáveis por nossas correntes e que, ao confrontar nossos temores e desejos, podemos nos libertar.

Portanto, ele nos alerta sobre o risco de nos tornarmos escravas de nossas próprias dependências, obsessões e impulsos. “Ninguém é mais escravo do que aquele que se considera livre sem sê-lo” (Johann Wolfgang von Goethe)

O impacto de Mercúrio Retrógrado em Sagitário

Mercúrio tem uma forte influência sobre nossas atividades cotidianas, especialmente nas áreas práticas da vida, como comunicação, trabalho, finanças e planejamento.

Continua após a publicidade

Durante o período retrógrado, esses aspectos podem sofrer interferências. Curiosamente, são justamente essas áreas que o Diabo rege de forma “positiva”, trazendo o foco para o domínio material. Se não podemos aproveitar plenamente o potencial dessa carta, podemos, pelo menos, minimizar os desafios que surgem.

Em Sagitário — um signo associado à expansão, liberdade e busca pela verdade — Mercúrio retrógrado pode intensificar mal-entendidos, causar atrasos em projetos importantes e gerar erros em tarefas cruciais.

Além disso, podem ocorrer complicações em viagens, falhas em aparelhos eletrônicos e problemas com tecnologia. Por isso, é fundamental fazer backups automáticos e armazenar documentos e arquivos importantes de maneira segura.

Fique atenta às compras online, pois problemas com entregas ou transações podem ocorrer. Evite sites desconhecidos ou pouco confiáveis durante esse período. Quanto às viagens, opte por não escolher as que envolvam muita logística e escalas durante este período, se possível.

De fato, essa configuração astrológica, que vai até o dia 15 de dezembro, exige cautela, moderação e uma boa dose de paciência — qualidades que podem ser desafiadoras sob a influência audaciosa e destemida da carta do Diabo.

Continua após a publicidade

As finanças também merecem atenção redobrada, pois decisões impulsivas, contratos mal interpretados e despesas inesperadas são comuns nesse período. Embora o Diabo seja uma carta poderosa em termos materiais, favorecendo lucros, status e influência, ele também nos lembra da importância de disciplina e autocontrole. Evite o consumo compulsivo e tenha moderação nos gastos, especialmente durante a Black Friday.

O Diabo no Tarô

A carta do Diabo é um arquétipo poderoso que nos confronta com nossas sombras mais profundas: apegos, ilusões e tentações. Representa tudo aquilo que nos mantém presas — padrões autossabotadores, dependências emocionais e crenças limitantes que impedem o nosso crescimento.

No entanto, essa carta também traz uma mensagem de conscientização. Ela nos lembra que a verdadeira libertação é possível, desde que tenhamos coragem de enfrentar nossas próprias sombras e assumir o controle das situações que nos limitam ou oprimem.

Esse não é um Mercúrio Retrógrado comum; trata-se de uma oportunidade de recalibração cósmica. É o momento ideal para reavaliar desejos, paixões e impulsos, buscando alinhar nossas ações com o que realmente nutre a alma.

Mercúrio retrógrado, especialmente em Sagitário, traz desafios adicionais. Este signo, associado à expansão, liberdade e busca pela verdade, pode tornar as coisas ainda mais intensas.

Continua após a publicidade

Além disso, Mercúrio retrógrado tem o poder de trazer de volta pessoas, ideias e situações do passado. Ex-afetos, velhas amizades ou sonhos esquecidos podem reaparecer de forma inesperada, forçando uma reflexão profunda sobre o que ainda tem valor em nossa jornada e o que já não serve mais.

A carta do Diabo, que é associada ao signo de Capricórnio, reforça a necessidade de disciplina e controle. Embora represente a tentação e os prazeres materiais, ela também sugere que devemos dominar nossos instintos para não nos tornarmos escravas deles. Este é um período ideal para identificar padrões negativos e buscar libertação. Mais do que nunca, é importante resistir aos impulsos e evitar excessos, especialmente nesta época de festas e confraternizações.

Mercúrio retrógrado em Sagitário, combinado com o arcano do Diabo, desafia nossa capacidade de foco e autoconsciência, mas abre portas para a transformação.” Nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo” (Epicteto)

Esse período também convida à revisão de crenças e ideologias. Seremos levadas a questionar convicções enraizadas e a ajustar perspectivas limitantes. Sagitário nos inspira a sonhar alto, mas Mercúrio retrógrado nos pede que analisemos se nossos objetivos são realistas ou meras ilusões passageiras. A carta do Diabo reforça isso, alertando para o perigo dos devaneios e enganos que podem resultar em decepções inevitáveis.

Por fim, a comunicação exigirá atenção especial. A natureza direta de Sagitário, somada à confusão típica de Mercúrio retrógrado, pode gerar mal-entendidos e exageros. Cuidado com o “sincericídio”, a arrogância e com decisões precipitadas, especialmente as motivadas por desejos momentâneos. Esteja particularmente atenta a desentendimentos, pois há um risco elevado de que eles evoluam para confrontos verbais violentos.

Continua após a publicidade

Este é um momento de introspecção valiosa. Aproveite-o para revisar suas metas, aprofundar a autoconsciência e realinhar suas aspirações com uma visão mais equilibrada e autêntica. Encare esse desafio como uma oportunidade de crescimento pessoal.

Correlação entre Mercúrio Retrógrado em Sagitário e a Carta do Diabo

Mercúrio retrógrado em Sagitário, aliado à carta do Diabo, exige um momento de profunda consciência e honestidade consigo mesma. Onde você está se limitando por pensamentos negativos ou padrões destrutivos? Será que os padrões de beleza impostos pela sociedade estão controlando suas escolhas e percepção de si mesma?

Está buscando prazer momentâneo em vez de crescimento e propósito? Quais situações e hábitos ruins que precisam chegar ao fim?

Essa combinação astrológica e simbólica é um convite para revisar seus apegos mentais e emocionais. Questione seus objetivos, identifique influências negativas e busque se libertar daquilo que já não ressoa mais com a sua verdade interior, nem com sua saúde física e mental.

É uma oportunidade de resgatar seu poder pessoal, redirecionando seu foco para metas mais genuínas e significativas. Certamente, alguns destes itens devem entrar na sua lista de resoluções de Ano Novo, visto que são objetivos de longo prazo que exigem compromisso e dedicação. Você precisará ter persistência e força de vontade.

Continua após a publicidade

A temporada sagitariana

Sob a influência de Plutão em Aquário, estamos em um período de reavaliação de aspectos importantes da vida, como carreira, hábitos e nossa própria definição de sucesso.

A temporada sagitariana não a convida apenas a expandir horizontes, mas a mergulhar no desconhecido de si mesma. A flecha do Arqueiro aponta para dentro, guiando-a a redefinir quem você é, o que representa e para onde está indo. O passado torna-se uma memória distante enquanto você mira em um futuro repleto de potencial e promessas.

Aproveite esse período para identificar onde você se encontra presa, emocional ou mentalmente. Encare suas sombras com coragem, utilizando a reflexão, o diálogo interno, a paciência e o autoperdão como ferramentas de libertação. Lembre-se: a verdadeira liberdade começa quando você tem coragem de enfrentar seus medos e reconhecer suas forças. Como disse Carl Gustav Jung, “o que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino“.

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.