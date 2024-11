Tarô da semana: carta da Torre traz revelações e choques intensos

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Após quase 16 anos no signo de Capricórnio, Plutão, o planeta que rege as profundezas, ingressa no signo de Aquário nesta terça-feira (19). Sob a energia aquariana, somos convidadas a cultivar a independência e a nos libertar do que é antigo, tradicional ou ultrapassado, abrindo espaço para o novo. Afinal, o tema central de Aquário é justamente a busca por individualidade e a capacidade de assumir o controle do próprio destino.

Embora Plutão se mova lentamente, seus trânsitos, quando finalmente ocorrem, exercem uma influência profunda na consciência coletiva, trazendo transformação, crescimento e desenvolvimento pessoal.

Apesar de ser um dos astros menos prestigiados pelos astrônomos, tendo inclusive deixado de ser considerado um planeta, sua força astrológica permanece inegável.

Este trânsito de Plutão por Aquário se estenderá pelas próximas duas décadas. Isso mesmo: vinte anos marcados por esse trânsito astrológico de grande impacto, que promete revolucionar nossa abordagem coletiva e causar um verdadeiro estrondo ao trazer consigo uma mudança de mentalidade, além de reflexões profundas sobre o que desejamos ver no mundo e em nós mesmas.

Rompendo as Estruturas do Passado com a Carta da Torre

Quando observamos a energia da semana, encontramos a Torre, carta de número 16 dos Arcanos Maiores do Tarô. Este arcano simboliza revelações, rupturas e choques intensos, uma força que limpa ou, mais precisamente, implode de forma drástica e implacável as ilusões, expondo verdades ocultas.

Essa energia disruptiva reflete perfeitamente a essência de Plutão em Aquário: um rompimento radical com o passado, como uma explosão que destrói tudo o que já não serve ao nosso crescimento individual e coletivo.

Não tema a desconstrução

A carta da Torre nos lembra que a libertação nem sempre é fácil. Muitas vezes, ela traz a destruição de estruturas que considerávamos nosso “porto seguro”. No entanto, é nessa desconstrução que novos caminhos começam a se formar. Prepare-se, portanto, para abraçar transformações profundas, deixando para trás velhos padrões e acolhendo novas perspectivas.

Embora Aquário seja frequentemente associado à esperança e ao potencial de um futuro melhor (como simbolizado pela carta da Estrela no Tarô), a verdadeira energia dessa transição se alinha mais com a Torre, que representa o rompimento e a destruição necessária para o surgimento do novo.

Há uma força na natureza que, de tempos em tempos, provoca transformações profundas: a carta da Torre simboliza exatamente isso. Quando olhamos para o signo de Aquário, vemos que sua energia está profundamente conectada à desconstrução dos velhos paradigmas, das estruturas obsoletas que governam nossas vidas — sejam elas sociais, políticas ou até mesmo pessoais.

Aquário não busca apenas uma melhoria nas condições existentes; ele é sobre criar algo radicalmente novo. E, para que isso aconteça, é necessário primeiro derrubar o que está velho e ultrapassado.

Plutão prova que tamanho não é documento

Plutão pode ser o menor planeta do nosso sistema solar — reclassificado como “planeta anão” em 2006 —, mas seu poder astrológico está longe de ser considerado pequeno.

Apesar de sua perda de status celestial, ele continua governando temas profundos e transformadores, capazes de impactar tanto a consciência individual quanto a coletiva.

Por que esse trânsito é tão importante? Capricórnio representa sistemas tradicionais e estruturas consolidadas, enquanto Plutão é o arquétipo da transformação profunda. Quando combinado com a energia de Aquário, um signo voltado para o futuro e a inovação, a mensagem é clara: não se trata de consertar o que está quebrado, mas de criar novos paradigmas capazes de transformar a maneira como vivemos.

Esse momento astrológico nos oferece uma oportunidade única de redenção e renovação. Plutão não apenas sugere mudanças — ele exige! Em vez de sussurrar, ele nos dá um empurrão firme (ou até uma pancada na cabeça) para abandonarmos bases frágeis e construirmos fundações mais sólidas e confiáveis. E com Aquário como cenário, a promessa é de um futuro repleto de possibilidades.

Embora transições dessa magnitude sejam sempre um pouco desestabilizadoras, não há motivo para temer. Plutão, apesar de seu impacto transformador, opera de maneira lenta e gradual, como o movimento das placas tectônicas que silenciosamente remodelam a Terra.

À primeira vista, essas mudanças podem parecer sutis, mas, com o tempo, o impacto acumulado será inegável, redefinindo nossas vidas coletivas de formas que só compreenderemos plenamente em retrospectiva.

O arquétipo de Plutão: morte, renascimento, purificação, desapego e regeneração.

Plutão é o “planeta Lázaro” da ressurreição, um transformador poderoso que simboliza o renascimento em sua essência mais profunda. Sempre que um novo ciclo de crescimento surge após uma noite escura da alma, você pode ter certeza de que o “CEO das jornadas do submundo” está por trás disso.

Plutão nos conecta diretamente ao nosso lado sombrio. Ele nos desafia a confrontar nossos medos, a aceitar a “morte” de antigas versões de nós mesmas e a evoluir. Podemos escolher abraçar essa transformação ou resistir, mas, nesse caso, seremos continuamente apresentadas às lições necessárias (e dolorosas) para a mudança.

O que quer que Plutão esteja pedindo para você abandonar no submundo, lembre-se: é apenas para abrir espaço para algo ainda melhor e mais gratificante em sua jornada. Deixe o passado no passado.

Por que Plutão em Aquário é notícia de última hora

Entre março e junho do ano passado, tivemos um breve vislumbre de Plutão em Aquário. Antes disso, o planeta transformador não transitava por Aquário desde o final dos anos 1700. Agora, estamos prestes a embarcar em uma jornada inédita e repleta de surpresas. Este é um território praticamente desconhecido em nossas vidas — e também nas de muitas gerações passadas.

Quando Plutão entra em Aquário, ele direciona sua energia transformadora para áreas como tecnologia, informação, ciência e sistemas de poder. Aquário, por sua vez, é um signo voltado para o coletivo, que busca inovações que impactem o bem-estar comum.

Espere transformações sociais radicais

Durante as próximas duas décadas, enquanto Plutão transita por Aquário, podemos esperar uma radical transformação nas normas e ideologias sociais, com mudanças profundas na maneira como nos relacionamos com o mundo e com as pessoas.

A última viagem de Plutão por Aquário aconteceu em 1777

A última vez que Plutão transitou por Aquário, entre 1777 e 1798, o equilíbrio de poder no mundo sofreu transformações monumentais. Aqueles 20 anos foram marcados pela Revolução Americana, a Revolução Francesa e o início da Revolução Industrial.

A monarquia foi derrubada na França, um exemplo claro de como até mesmo as instituições mais poderosas do mundo podem ser destruídas pela força transformadora de Plutão e pela energia disruptiva da carta da Torre.

Esse período também representou o auge da Era do Iluminismo, quando os ideais aquarianos de razão, racionalidade e o poder da humanidade de conduzir seu próprio destino ganharam força e expressão.

Com Plutão ingressando em Aquário, temos uma rara oportunidade de liberar o que já não nos serve, criando espaço para um crescimento genuíno e uma renovação autêntica.

Este é um tempo de romper com vínculos ultrapassados, se alinhar a comunidades que compartilham nossos valores e abraçar nossa individualidade em um mundo em constante transformação. Estamos diante de um ciclo de reconstrução profunda. “Reescreva sua história, uma frase de cada vez.”

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão.

