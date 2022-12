Tarô da semana: entre 5 e 11/12, energia é de positividade e sucesso

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Nesta época de confraternizações de fim de ano e de Copa do Mundo, repleto de encontros, festas e happy hours, nada mais propício do que ter o Sol como a carta de Tarô da semana. Para muitos tarólogos, a melhor delas!

Além de ser um grande SIM do Universo para os nossos desejos, é o arcano que representa positividade, otimismo, entusiasmo, prazer e diversão. Por conta disso, as pessoas vão se sentir atraídas pelas suas vibrações positivas, calor e bom-humor. De fato, talvez até por conta do período de festas, você vai estar particularmente mais despreocupada, relaxada, solta e segura de si.

O Sol é também a carta da verdade, mostrando as coisas como elas são, portanto, se você foi vítima de mentiras ou enganos daquelas “falsianes” de plantão, este arcano está vindo para revelar o que estava oculto. Você também vai ter total clareza em quem pode confiar ou não e isso inclui família, amigos, colegas e outras pessoas com quem você convive.

Na ilustração da carta, vemos um sol grande brilhando no céu. Embaixo, quatro girassóis que simbolizam o fim dos períodos difíceis, já que estas flores viram para o sol e dão as costas para a sombra. Em primeiro plano, uma criança nua está sentada em cima de um calmo cavalo branco. A criança representa a alegria de estar conectada com seu espírito interior, e sua nudez é um sinal de que ela não tem nada a esconder e tem toda a inocência e pureza da infância.

“Jamais o sol vê a sombra” (Leonardo da Vinci). Nesta semana, mesmo que você tenha passado recentemente por uma fase complicada, vai optar por focar mais no lado bom das coisas e ver o copo meio cheio ao invés de meio vazio, tendo certeza de que coisas boas estão reservadas para você em 2023 e que os tempos difíceis não duram para sempre. Mesmo quando nos deparamos com dificuldades, podemos escolher “fazer dos limões uma limonada”, não é mesmo? A carta de tarô do Sol garante que o melhor ainda está por vir. “Até mesmo a noite mais escura vai terminar e o sol vai nascer” (Victor Hugo). Não é por acaso que a carta do Sol vem logo após a carta da Lua no tarô.

O Sol representa êxito, abundância e prosperidade e conecta você à sua base de poder, mas não ao poder egoísta e movido pelo medo e, sim, à abundante energia interior que irradia através de você. É o arcano da vitória e relaciona-se com todos os aspectos da vida. Então, se você está pensando em assumir um novo empreendimento ou expandir sua família, este é um ótimo momento para seguir em frente. Quando se trata de finanças, o Sol prevê sucesso e alcance de metas. Se você está querendo começar uma nova carreira, não tenha receio. Afinal de contas, o Sol, ainda por cima, significa boa sorte.

Se você está pensando em levar o seu relacionamento para o próximo nível, esta é uma boa hora para torná-lo “oficial” para todos, visto que estarão rodeadas de familiares e amigos queridos.

Se você está solteira, não se preocupe. Existe possibilidade de bons relacionamentos acontecerem. Continue a brilhar, sendo a pessoa vibrante, decidida, prestativa, plena e radiante que você é e com certeza vai atrair almas afins.

Agora, vamos combinar, você não precisa de alguém ao seu lado para ser feliz. Muitas vezes sentimos que só podemos ser felizes se conhecermos alguém maravilhoso, se ganharmos um aumento, se comprarmos um carro novo, e a lista continua. Isto simplesmente não é verdade. O sol proporciona crescimento pessoal. Você vai estar experimentando um estado de plenitude e felicidade. Aproveite! A alegria evita mil males e prolonga a vida” (William Shakespeare).

Boa semana e muita luz,

Cris Paixão.