Tarô da semana: é hora de assumir compromissos

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

O Tarô indica que, agora que acabou o período de Carnaval, precisamos voltar ao tradicional e a assumir compromissos com a carta do Papa. Saiba mais sobre as influências deste arcano no período entre 27/2 e 5/3.

Agora que acabou o Carnaval, o ano oficialmente começa para todas nós, brasileiras. Tradicionalmente, o Carnaval tem como princípio a ideia de “transgressão da ordem”. Sem dúvida, é um período onde as pessoas “liberam geral” e entregam-se às festas, aos excessos e aos prazeres, para, logo em seguida, iniciar a Quaresma, que culmina na quinta-feira da Semana Santa. Portanto, vamos do profano, onde experimentamos uma verdadeira catarse, para depois chegarmos ao sagrado através de uma espécie de “controle dos prazeres (explícitos)”, que é a conduta esperada para a vida em sociedade.

A Quaresma são os quarenta dias que preparam os cristãos para a festa da Páscoa, então, nada mais apropriado do que ter como arcano regente da semana o Papa, também conhecido como o Hierofante. Mas o que é um Hierofante? Na Grécia antiga, os Hierofantes eram os sumos sacerdotes dos mistérios de Elêusis, que eram cerimônias de iniciação para o culto de Deméter. No Tarô de Rider-Waite, o Hierofante se parece na ilustração com um Arcebispo ou Papa.

Nas primeiras versões do Tarô, esta carta era conhecida como “O Papa”, mas o místico Arthur Edward Waite, criador do baralho, chamou este arcano de “O Hierofante”, por considerar que tinha uma conexão esotérica mais forte. Apesar da mudança de nome, a imagem da carta ainda mantém a sensação de religião organizada, ao invés do aspecto místico de iluminação espiritual que Waite estava tentando transmitir. Embora esta carta ainda pareça uma “mensagem” sendo “pregada” para nós, onde parecemos estar sendo doutrinadas ou catequizadas, a essência deste arcano é que o conhecimento está sendo compartilhado com o mundo. Isso é significativo, pois é um símbolo positivo da propagação da informação no sentido de ensinar, instruir, formar, educar, orientar, erudir, iluminar.

O Papa representa todas as formas de orientação em que a pessoa que dá conselhos está em uma posição de autoridade tais como: médicos, advogados, conselheiros profissionais, professores, tutores, padres, pastores, rabinos etc. Neste sentido, a carta do Papa significa não apenas integrar uma religião organizada como também grupos em geral, como escolas, equipes, empresas e qualquer grupo com funções fixas e responsabilidades atribuídas e devidos deveres.

Com o Papa, aprendemos sobre compromisso, regras de vida e tradição. Nesta semana em que estamos voltando à “normalidade” da nossa rotina de trabalho e atividades cotidianas, a carta do Papa vem bem a calhar, visto que tem a ver com aspectos positivos no lado terreno, prático e profissional, afinal, é ligada ao signo de Touro. Com este arcano, tudo poderá ser conquistado através do saber e do trabalho.

Se você está questionando suas opções de carreira, o Papa pode indicar que trabalhar para uma grande organização ou empresa estruturada seria mais adequado para você neste momento. Também (quem sabe?) o Papa pode indicar que você terá um interesse renovado em religião e/ou no reino espiritual e metafísico.

De fato, você pode estar se esforçando para encontrar um sentido maior e entender melhor as mudanças que estão ocorrendo em sua vida e no mundo através do estudo ou da busca por informações.

A carta do Papa também indica que o conhecimento pode ser acessível através de livros, podcasts, vídeos, palestras ou aulas nos possibilitando, assim, começar a formular a nossa própria “filosofia pessoal”. Então, não se espante se tiver uma vontade incrível de fazer um curso, participar de eventos ou webinars. Este arcano também é indicativo de sua mente curiosa frequentemente incitando você a estudar ou a se tornar uma espécie de “professora”. Será, portanto, um período propício para aprender e ensinar, buscar e dar conselhos sábios. Lembre-se: “Quem não divide conhecimento, não soma sabedoria.”

Boa semana e muita luz,

Cris Paixão.