Tarô da semana: carta do Eremita prevê introspecção e reflexão

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A palavra Eremita vem do grego “eremitas” que significa “alguém que vive em lugar deserto, isolado”. Quando você mora ou visita o deserto, não há barulho e, a princípio, parece que não há vida. Existe apenas você. Com um nome como “o Eremita”, você já deve ter uma ideia do que se trata esta carta: solidão.

Não é por acaso que a carta do Eremita no Tarô é frequentemente associada à introspecção, sabedoria e busca interior. Sendo a carta-regente da semana, a presença do Eremita sugere que este pode ser um momento favorável para buscar respostas dentro de si mesma, refletir sobre sua jornada e encontrar orientação em sua própria sabedoria interior.

Pode ser um período de autoconhecimento e crescimento espiritual, no qual é possível encontrar clareza e iluminação em sua vida. Lembre-se de reservar um tempo para a contemplação e o silêncio, buscando o isolamento, quando necessário, para conectar-se com a sua própria essência.

O arcano do Eremita significa que você, possivelmente, vai querer passar um tempo sozinha na solidão em busca de respostas. Mas atenção: esta não é uma carta sobre a busca de um guru espiritual ou religião. O Eremita é sobre conhecer a si mesma e buscar verdades espirituais dentro de si.

Carl Gustav Jung, o famoso psiquiatra, disse que, para nos conhecermos verdadeiramente, precisamos viajar para dentro. É um despertar da consciência. Ele mesmo disse: “Olhando para fora se sonha, para dentro, se desperta”.

“A desconfiança é o farol que guia o prudente.” William Shakespeare

Estar sozinha não precisa ser necessariamente uma experiência solitária. Assim como o homem idoso segurando uma lanterna que é retratado na carta, o Eremita pode iluminar o seu próprio caminho, representando simbolicamente que também podemos aprender a nos tornar cada vez mais sábias. O seu cajado é símbolo de prudência.

Portanto, sabemos intuitivamente que não podemos sair por aí agindo impulsivamente. Sentimos que precisamos analisar tudo bem profundamente, antes de dar o passo seguinte. Essa busca pela sua verdade interior pode muito bem exigir que você se afaste da agitação do mundo exterior e se volte para dentro por um tempo. Aproveite para meditar, passar um tempo na natureza, um dia no spa, um fim de semana fora, um retiro, um tempo sozinha lendo um livro ou escutando música.

O Eremita é um velho sábio, vestido com um manto de monge, que serve como guia e professor na jornada da vida. Quando falo sobre o Eremita, penso logo na imagem do mestre Yoda da franquia Star Wars Como ele mesmo disse para Luke Skywalker: “Paciência você deve ter, meu jovem Padawan”. Sim, tenha paciência porque o Eremita é uma carta lenta. O mantra aqui é: “Devagar se vai ao longe”.

O Eremita é a carta de número 9 dos Arcanos Maiores que, na numerologia, representa a conclusão de um ciclo, além da sabedoria acumulada ao longo da jornada e a busca pelo significado mais profundo da vida. É um número ligado à introspecção, à espiritualidade e à busca interior. O número 9 também está associado à compaixão, à generosidade e à orientação.

O Eremita quer que você saiba que já tem todas as respostas dentro de você. No entanto, elas só podem ser encontradas após um período de tempo refletindo na solidão e se conectando com o seu “Eu Superior”, que é a nossa essência e identidade divina.

Em nossas vidas cotidianas ocupadas, pode ser difícil acessar nossa sabedoria interior e, portanto, às vezes precisamos desligar o telefone celular e nos afastar do mundo. O Eremita traz a mensagem de que é hora de refletir sobre a sua vida e os caminhos a seguir. Mas não tenha receio de estar sozinha consigo mesma. Seja sua melhor companhia. Como no refrão da música de Toquinho e Vinícius de Moraes: “Eu não ando só. Só ando em boa companhia. Com meu violão, minha canção e a poesia”.

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão