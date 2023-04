Tarô da semana: Sucesso, determinação e vitória

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

O Carro, a carta número sete dos Arcanos Maiores no Tarô, aparece quando uma pessoa está tendo ou está prestes a ter sucesso nos seus objetivos. Um ótimo presságio para esta semana, não é mesmo? E é exatamente ela a carta de Tarô da semana, que dita a energia do período entre 24/04 e 30/04.

A carta do Carro fala sobre superar obstáculos e triunfar, mantendo o controle, ou melhor, as rédeas da situação. Agora, como tudo na vida, para garantir a superação dos obstáculos, você deve ter foco, determinação e muita força de vontade.

Este não é o momento de se manter passiva na esperança de que as coisas funcionem por si só a seu favor sem fazer nada. Tome uma atitude focada, ligue o carro, pise no acelerador e siga o curso até o local do destino, não importa quais desafios possam surgir em seu caminho – porque, acredite, haverá desafios. Você pode ser puxada em direções opostas e ter sua força e convicção testadas. Outros podem tentar distraí-la ou atrapalhá-la na busca do seu objetivo. Mas não tire as mãos do volante, mantenha o Carro no caminho certo e não desvie dele. Não pegue outras rotas ou atalhos. Este arcano é um convite para usar sua força de vontade e se concentrar no que é essencial. Siga em frente e não olhe para trás nem que seja pelo retrovisor! Pra frente é que se anda. Permaneça confiante em suas habilidades como condutora da sua vida. “Sou o senhor do meu destino e o condutor da minha alma”. (William Ernest Henley)

O Carro convida você a ser corajosa. Você precisa ter fé em si mesma e saber quem você é e o que você representa. Para isso, o autoconhecimento é fundamental.

A carta do Carro aconselha que você esteja preparada para mudanças positivas que estão a caminho. Em um sentido muito literal, a carta do Carro pode representar viagens. Afinal de contas, é um meio de transporte.

Esta carta está associada ao signo de Câncer e tem tudo a ver com vitória por meio da ação. Em alguns baralhos de Tarô, o condutor do Carro (também conhecido por Carruagem) não usa rédeas – ele usa pura força mental para manter seus cavalos se movendo juntos em uma direção para a frente, representando o domínio de forças opostas e o controle sobre os conflitos internos. Então, se há algo que você deseja realizar ou mudar, agora é a hora de colocar seus planos em ação.

A carta do Carro representa conquista, vitória e controle. O seu trabalho árduo e sua perseverança serão recompensados. Significa um tremendo sinal verde!

A carta do Carro é para pessoas obstinadas e destemidas. Este arcano diz para você continuar a ter determinação para prosseguir com seus empreendimentos e manter acesa a sua ambição, pois está muito perto de obter êxito. A mensagem é clara: você vai vencer suas provações e tribulações; nada vai parar você agora.

Suas ideias podem até ser contestadas, mas não tenha medo se se manter firme. Tenha autoconfiança. O Carro sabe o que quer e como conseguir. Esteja no controle de quem você é e para onde está indo. Não deixe suas emoções tomarem conta. Use seus medos de forma construtiva. Assuma o controle.

Esta é uma semana em que você vai se sentir cheia de energia sabendo que as dificuldades que está enfrentando atualmente serão definitivamente superadas. “Quanto maiores são as dificuldades a vencer, maior será a satisfação”. (Cícero)

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão