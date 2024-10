Tarô da Semana: novos começos com a carta do Louco

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Com a chegada da temporada de Escorpião, vivemos um momento de transições profundas, encerramento de ciclos e reflexões internas. O foco maior está na transformação e na libertação de padrões antigos.

É um período poderoso para quem deseja trabalhar com cura emocional, renovação e crescimento espiritual, encarando as sombras e os desconfortos de frente.

O Louco, carta do tarot que rege esta semana, dialoga com esses aspectos astrológicos ao representar novos começos. Ele traz a coragem para embarcar em uma jornada sem o peso das expectativas ou certezas, carregando a leveza do “salto de fé” e a espontaneidade necessária para o desconhecido.

Mas, muito cuidado para não tomar atitudes precipitadas! O entusiasmo deste arcano em seguir seus impulsos pode nos levar a fazer “loucuras”, nos lançando ao novo sem a devida cautela ou prudência.

A partir de terça-feira (22), com o Sol entrando em Escorpião, somos conduzidas a um período de intensa introspecção e transformação. Escorpião, signo de água fixo, nos convida a explorar temas como renascimento, segredos e poder pessoal.

A energia do Louco pode ser uma grande aliada nesse processo, trazendo coragem e desapego enquanto enfrentamos nossas sombras internas. Embora o Louco seja frequentemente associado à ingenuidade e ao espírito aventureiro, ele também carrega uma sabedoria profunda: a aceitação do desconhecido e a disposição de viver sem medo.

Escorpião é um signo que não hesita em confrontar o que está errado e expor o que precisa ser corrigido. Por isso, questões mal resolvidas tendem a vir à tona nesta semana, intensificando as tensões. Nesse momento, é importante ter cautela e buscar equilíbrio, especialmente diante de conflitos.

Com a energia da carta do Louco, aprendemos a lidar com a raiva de forma mais leve e desapegada, adotando uma mentalidade menos controladora e evitando que provocações ou situações externas dominem nossas emoções. O foco é manter o autocontrole, em vez de reagir impulsivamente.

“Triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar.” (Sun Tzu) A grande força de Escorpião está em sua capacidade de regeneração e sua disposição para superar qualquer desafio. Essa é a oportunidade de deixar o peso do ressentimento e das emoções negativas para trás e recomeçar, com uma atitude leve e desapegada, no melhor estilo “Não estou nem aí”.

Enquanto Escorpião sugere uma purificação emocional, o Louco nos abre para o novo, mesmo que envolva incerteza. Juntos, esses elementos pedem que abandonemos padrões desgastados (Escorpião) e nos entreguemos ao desconhecido com coragem (Louco).

Esta semana pode nos inspirar a iniciar uma nova jornada de autodescoberta e liberdade emocional, saltando para o “vazio” de um novo ciclo, cortando de nossas vidas o que precisa ser deixado para trás, mas com o desprendimento do Louco.

Aquilo que já rondava seus pensamentos, mas que você hesitava em realizar com medo de ser considerada louca, começa a ganhar força com este arcano: lançar-se em uma nova profissão, começar uma nova carreira, mudar para outra cidade, ou até curtir um relacionamento livre e sem compromisso (por que não?).

O Louco não tem o futuro definido nem segue uma perspectiva de longo prazo. Ele simboliza novos começos, espontaneidade e a liberdade de trilhar o próprio caminho, sem as amarras das convenções ou dos medos. Portanto, a mensagem aqui é a seguinte: arrisque-se, saia da zona de conforto, explore novas possibilidades e siga em frente, mesmo com o frio na barriga.

Esta carta do Tarô nos convida a seguir em frente com confiança, mesmo que o caminho ainda seja incerto. Abrace o desconhecido como parte do seu processo de renascimento, pois a verdadeira liberdade está na coragem de abandonar o passado e se permitir recomeçar.

Este é o momento de assumir riscos, confiar em si mesma e no caminho que está trilhando, como um genuíno “ato de fé”, onde a crença no potencial de algo novo vence o medo do

incerto.

Essa fé não se apoia em dogmas, mas na confiança em suas próprias capacidades, no futuro, e na convicção de que os resultados serão positivos, apesar das incertezas. Há uma entrega emocional e intelectual em algo que ainda não foi vivenciado.

O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, precursor da Filosofia Existencial, descreve a fé como um ato pessoal de confiança absoluta em Deus, mesmo quando ela desafia a lógica e a razão.

Ele compara a fé a um ‘salto’ para o desconhecido, um movimento de entrega que envolve risco e incerteza. Fé, portanto, é uma decisão ativa que ultrapassa o entendimento racional e exige coragem diante do desconhecido. Como dizia Santo Agostinho: ‘Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser”. (Santo Agostinho)

O Louco nos ensina a aceitar a incerteza e a seguir em frente, confiando tanto no processo quanto em nós mesmas. Ele nos encoraja a enfrentar nossas sombras internas sem medo e a nos libertar de mágoas antigas.

Esta carta nos lembra que a jornada da vida é mais importante que o destino final. Cada passo que damos, cada descoberta sobre nós mesmas, faz parte do processo contínuo de aprendizado e cura.

Em resumo, o Louco nos ensina que, para curarmos as partes mais profundas de nós mesmas, precisamos ter coragem para caminhar em direção ao desconhecido, desapegar do passado e nos entregar à vida com leveza, mesmo diante de nossos maiores medos. Às vezes é necessário ter ousadia e “dar uma de louco”, não é mesmo?

“Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real.” (Raul Seixas)

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão

