Tarô: entre 16 e 22/01, energia é de sabedoria e valores tradicionais

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A energia do Papa no tarô tem relação com ordem, regras e tradições. Portanto, este arcano indica que agora não é hora de ir contra a corrente. O Papa aparece nesta semana para aconselhá-la a manter uma abordagem mais conservadora e seguir ideias convencionais. Nada de se arriscar por aí e tentar inovar neste momento. Careta ou não, “o seguro morreu de velho”.

O Papa é um líder na sociedade, um guardião das tradições, do conhecimento sagrado e das lições espirituais. Para alguns estudiosos do tarô, o arcano do Papa está ligado à antiga linhagem de Melquisedeque, um rei e sacerdote que existiu no tempo de Abraão. Melquisedeque significa “rei de justiça” e é o iniciador da tradição sacerdotal hebraica, representando aquele que transmite os ensinamentos. Todos os líderes religiosos de qualquer tradição têm correlação com este arquétipo.

Este arcano nos mostra que há uma razão pela qual seguimos convenções. As normas sociais nos ajudam a viver e conviver em comunidade, onde podemos buscar o apoio uns dos outros e ter mais segurança. Neste sentido, acabamos tendo uma certa conformidade com os padrões pré-estabelecidos pela sociedade ou grupo social. Isso não quer dizer que não devamos questionar o status quo e seguir cegamente o que nos é dito. Confie em sua sabedoria interior para discernir a diferença e agir de acordo.

O Papa geralmente representa a participação em um grupo ou instituição. E, de fato, pertencimento é uma das maiores necessidades humanas. Como seres gregários que somos, buscamos fazer parte de algum grupo, uma organização ou comunidade com a qual nos identificamos e nos sentimos acolhidas e aceitas. Pessoas que dividem histórias, objetivos, princípios e tradições semelhantes às nossas nos dão uma sensação de estabilidade.

Ver o Papa em uma leitura é abraçar o convencional, pois sugere que, neste momento, você deseja ter algo sólido e bem estabelecido que te proporcione mais segurança como, por exemplo, um trabalho formal numa empresa confiável, um relacionamento sério, um casamento tradicional, ingressar numa instituição de ensino reconhecida e por aí vai. Chega de incertezas e instabilidades, não é mesmo?

Quando o Papa aparece, também é um sinal de que você pode sentir a necessidade de buscar a sabedoria de alguém que tenha mais experiência do que você. O Papa é como um mestre, um sábio, um mentor, um especialista, uma amiga, um professor, alguém que possa te guiar e fornecer conselhos que irão te ajudar a aperfeiçoar sua forma de pensar e ver o mundo. O mentor serve justamente para auxiliar você a olhar para as coisas que você ainda não consegue enxergar. “Eu não posso ensinar nada a ninguém, eu só posso fazê-lo pensar”. (Sócrates)

O arcano do Papa também é conhecido como Hierofante ou Sumo Sacerdote. A palavra Hierofante vem do grego Hierophantes, que significa literalmente “aquele que explica as coisas sagradas” e Sumo Pontífice (Sumo Pontifex) é “o que constrói pontes”. O Arcano 5 do Tarô representa o arquétipo do velho sábio e nos convoca, portanto, a “criar pontes ao invés de muros” e a inspirar as pessoas através dos valores mais elevados. Com a carta do Papa regendo a semana, aproveite e use os seus dons de comunicação, troque ideias, forme parcerias! Procure o diálogo, a sinergia, o entendimento, a harmonia.

Temos a oportunidade de aprofundar o conhecimento em alguma área, seja através do estudo, leitura de livros ou até do saber transmitido pelos outros. Sem dúvida, novos aprendizados são muito bem-vindos, sobretudo neste início de ano. Lembre-se: “quando o aluno está pronto, o mestre aparece.”

Uma ótima semana e muita luz!

Cris Paixão.

