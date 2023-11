Tarô da semana: entre 13 e 19/11, a energia é de confiança

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Nesta semana, temos a carta de Tarô do Imperador como regente. Sem dúvida, quando somos brindadas com ela, é um bom prenúncio de sucesso material e profissional. Este é um momento propício para realizações.

Este arcano de valor numérico 4 representa estabilidade e a necessidade da construção de bases sólidas para alcançar o sucesso. Simboliza a realidade (os 4 elementos), bem como a ordem terrena (os 4 pontos cardeais). Ele é associado à organização, disciplina e trabalho duro.

Ele é o agente, o realizador, o organizador. Indica uma personalidade prática, confiável e responsável, que busca segurança e estabilidade em todas as áreas da vida. Apesar do Imperador ser muito bom para materialização, êxito e poder, pode ser associado a uma certa resistência a mudanças, visto que prefere uma abordagem mais estável.

Com a energia do Imperador, este será um período favorável para grandes conquistas no trabalho, na carreira ou nos negócios. Isso é ótimo, considerando que já estamos na reta final do ano, não é mesmo? Então, bônus, promoção para um cargo superior ou de liderança são favorecidos. Você literalmente está podendo!

O Imperador indica que devemos assumir o controle de situações que estão ao nosso alcance. Então, organize suas tarefas e estabeleça metas claras. A quarta carta dos Arcanos Maiores, indica que será importante tomar decisões firmes e bem fundamentadas, agindo com determinação, confiança e responsabilidade.

Seja consciente das suas habilidades de liderança e autoridade. Assuma o seu lugar de poder em projetos e questões que exigem compromisso com objetivos a longo prazo. Como a carta fala de estabilidade, sugere também que é uma boa hora para avaliar e fortalecer suas finanças, adotando uma abordagem mais pragmática.

Você também vai ter total controle da razão sobre a emoção. Esta carta favorece o status e o reconhecimento da sua posição, onde você tem sempre a palavra final num processo decisório. Só tome cuidado para não abusar e querer dominar a todo custo. Exerça o seu comando com mão firme, mas justa.

O Imperador é o arquétipo do pai. Ele se senta em um grande trono de pedra, adornado com cabeças de quatro carneiros (simbolizando sua conexão com Áries e o planeta Marte). Ele é um soberano humano em um reino humano. Na mão direita, o Imperador segura um Ankh, o símbolo egípcio da vida, e na esquerda está um orbe que representa o mundo sobre o qual ele governa.

Estamos diante de um imperador imponente. Como sabemos, o tarô não usa nenhum símbolo em vão. Por baixo da sua túnica vermelha, ele usa uma armadura, sugerindo que está protegido de qualquer ameaça (e de qualquer resposta emocional ou vulnerabilidade). A coroa de ouro em sua cabeça mostra que se trata de um soberano ou de um monarca supremo.

O Imperador visa o bem coletivo do seu reino e busca a estrutura estável, tomando para si a responsabilidade da vida material de todos, inclusive a sua própria. Ele é a força que vai em frente, que tem a coragem, o domínio absoluto de qualquer situação.

Portanto, nesta semana, defenda o seu território e estabeleça limites. Não devemos permitir que os outros ditem as regras do que devemos ou não fazer. Só não seja prepotente ou autoritária.

“O poder é de dois tipos. Um é obtido pelo medo do castigo e o outro por meio de atos de amor. O poder baseado no amor é mil vezes mais eficaz e permanente do que o derivado do medo do castigo (Mahatma Gandhi).

Uma ótima semana e muita luz!

Cris Paixão.