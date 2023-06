Tarô da semana: carta da Força sugere coragem e determinação

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta do Tarô da Força é um símbolo de coragem, autocontrole e superação de desafios. Com base nesta energia, a previsão para a semana é que, muito possivelmente, você enfrentará situações que exigirão determinação e assertividade.

Lembre-se de confiar em sua própria força interior e agir com sabedoria diante dos obstáculos que surgirem.

Essa carta também representa a capacidade de lidar com conflitos de forma pacífica e harmoniosa. Portanto, este momento pode ser propício para resolver questões pendentes ou desavenças, buscando o equilíbrio e a compreensão.

“A força não provém da capacidade física. Provém de uma vontade indomável.” Mahatma Gandhi

No geral, a Força indica que você tem a força necessária para superar qualquer desafio e encontrar soluções para seus problemas. Tenha confiança em si mesma e siga em frente com coragem e determinação. Mas, para isso, é importante controlar nossos impulsos. A carta da Força no tarô é um símbolo de poder interior.

“O que não me mata, me torna mais forte.” Friedrich Nietzsche

A imagem mais comum associada a essa carta nos baralhos de Tarô é a de uma mulher segurando a mandíbula de um leão, simbolizando o domínio dos instintos selvagens através do autocontrole. De fato, este arcano representa a ideia de que podemos dominar nossas paixões e impulsos para alcançar nossos objetivos de forma positiva e equilibrada.

No baralho de Rider Waite, a carta da Força possui o número 8, que é frequentemente relacionado à força (como o próprio nome diz), poder, autoridade e habilidade de manifestação. Ele representa a capacidade de materializar objetivos e ambições através de ação e determinação. O número 8 também está associado à prosperidade, sucesso e conquistas materiais. Além disso, está conectado à ideia de equilíbrio e sugere a importância de encontrar harmonia entre diferentes aspectos da vida, como trabalho e lazer, nossos desejos e responsabilidades.

Na semana passada, fomos contempladas com a energia da carta do Carro. Assim como o Carro, a Força, que vem logo depois deste arcano na sequência evolutiva das lições espirituais que temos que aprender na vida, também transmite a ideia de domínio. A diferença está na abordagem e no aspecto específico que cada uma enfatiza.

A Força destaca a força interior, o autocontrole e a busca pela harmonia, enquanto que o Carro enfatiza o movimento, a força propulsora, a direção e a conquista de metas. Em outras palavras, uma é a força de avanço, ou seja, algo exterior.

Já a carta da Força é uma energia interior de controle das nossas próprias tendências humanas. Sentir-se insegura é normal, mas não podemos deixar que ela ultrapasse um certo limite. Para seguir em frente com sucesso, é preciso ter inteligência emocional e uma boa autopercepção. É sobre isso, este domínio das emoções que a carta fala. Tome apenas cuidado para não ser muito dura com você mesma. Suas “falhas” foram aprendizados valiosos. Tenha orgulho das batalhas que você venceu, principalmente as que travou consigo mesma, que são as mais difíceis.

“Porque quando estou fraco, então sou forte.” Paulo de Tarso

Isso levanta questões para refletir: O que significa ser forte? Onde você precisa ter mais coragem? Que desafios a tornam mais forte? O que você está pronta para enfrentar hoje?

Reconhecer as nossas fragilidades é importante para conseguirmos superá-las, ou melhor, controlá-las. Observe seus pensamentos. “Conhece-te a ti mesmo”. Sócrates compreendeu que a famosa frase que escrita no pórtico de entrada do templo do deus Apolo na cidade de Delfos na Grécia dizia respeito ao fato de que possuir o autoconhecimento e reconhecer a nossa própria limitação e ignorância (“Só sei que nada sei”) nos torna mais sábias.

Conhecer nossos pontos fracos e usá-los a nosso favor pode ser o nosso ponto mais forte.

Uma ótima semana e muita luz!