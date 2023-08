Tarô da semana: previsão para o período entre 07/08 e 13/08

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A vibração da carta do Mago no Tarô para a semana de 07/08 a 13/08 é de empoderamento, criatividade e potencial ilimitado. Sendo o arcano de número 1 entre os maiores, representa a capacidade de manifestar e concretizar nossos desejos e metas.

Com a presença da carta do Mago, essa semana pode ser uma oportunidade para você canalizar sua energia criativa e iniciar novos projetos. Você tem o poder de transformar suas ideias em realidade e alcançar o sucesso. Explore sua habilidade de comunicação e expressão para transmitir suas intenções e influenciar positivamente as situações ao seu redor. Seus talentos e dons são a chave para alcançar o que deseja: um novo amor, um novo emprego, um novo empreendimento. É a carta que indica a chegada de algo novo, de uma novidade, de um início promissor.

Além disso, o Mago também é um símbolo de autodomínio e confiança que lembra que você possui todas as ferramentas e recursos necessários para superar desafios. Use sua criatividade e confie em suas habilidades para lidar com quaisquer obstáculos que surgirem.

No entanto, é importante lembrar que a energia do tarô é apenas um guia e o resultado real depende de suas ações e das circunstâncias específicas em sua vida. Use a energia da carta do Mago como fonte de inspiração e motivação para buscar seus objetivos com confiança e determinação.

O Mago é frequentemente associado ao arquétipo do “Mestre das Habilidades” ou “Alquimista”. Este arquétipo representa uma pessoa que possui um domínio excepcional sobre suas habilidades e conhecimentos, aquele que personifica a capacidade de transformar e manifestar intenções em realidade por meio de sua conexão com poderes do universo. O que está acima (seu consciente) é como o que está abaixo (seu subconsciente). O poder de manifestação é a habilidade de atrair para a sua vida aquilo que você deseja por meio da visualização, pensamento positivo e ação alinhada com seus objetivos.

A lei da atração é uma técnica que utiliza a crença de que nossos pensamentos têm a capacidade de atrair coisas para nossas vidas. Nós somos aquilo que pensamos. “Pois como ele pensa dentro de si mesmo, assim ele é”. Lembre-se: a forma como você pensa e se enxerga, influencia diretamente o seu comportamento e as coisas ao seu redor. De fato, se pararmos para pensar, a negatividade pode nos levar a conflitos interpessoais, diminuição da produtividade e autoestima baixa, sem contar o aumento de estresse e a ansiedade.

Para atingirmos nossos objetivos, é necessário, portanto, procurar ter uma atitude positiva diante dos obstáculos e nunca perder o foco. Se uma ideia ruim aparecer, procure substituí-la por uma agradável. Procure encontrar na adversidade coisas boas. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Com o tempo, o pensamento positivo se torna um hábito. Tudo na vida requer treino, não é mesmo?

Continua após a publicidade

O arquétipo do Mago também é cheio de energia criativa, confiança e autocontrole. Ele representa a capacidade de usar a mente e a vontade para influenciar e moldar o mundo exterior, um equilíbrio perfeito entre as forças masculinas e femininas, representado pelo poder da ação e da intuição combinados.

Outra associação comum é a ideia da jornada pessoal. Ele pode personificar o herói ou heroína que embarca numa jornada de autodesenvolvimento, explorando seus talentos, superando desafios e revelando seu verdadeiro potencial.

No Tarô, o Mago geralmente é representado segurando ferramentas simbólicas, como uma vara mágica, um copo, uma espada e um pentáculo. Esses itens representam os diferentes elementos e poderes que o Mago utiliza para criar e transformar.

Em última análise, o arquétipo do Mago nos lembra que temos a capacidade de dominar as nossas próprias vidas e criar a nossa realidade com base nas nossas intenções e habilidades. Ele nos encoraja a usar nossa criatividade, conhecimento e poder interior para manifestar o que desejamos.

A numerologia da carta do Mago no Tarô é o número 1, o que representa o começo, a liderança e o potencial ilimitado. É o número de independência, individualidade e ação e também significa a capacidade de iniciar novos empreendimentos e abrir caminho para o futuro.

O Mago é um símbolo de manifestação e autodomínio, lembrando que temos o poder de criar a nossa própria realidade. Portanto, o Mago nos lembra que estamos no comando de nossas vidas e temos a capacidade de iniciar mudanças significativas através da nossa vontade e criatividade. Faça acontecer. “O poder está em suas mãos”.

Uma ótima semana e muita luz,

Cris Paixão .