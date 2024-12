Tarô da Semana: próximos dias trazem sorte e expansão com Carta da Estrela

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

A carta regente desta semana é a Estrela, um convite a sonhar alto, abrir-se para novas oportunidades e ideias, e deixar o passado para trás em busca do novo. Este arcano traz uma sensação de esperança renovada e fé. Um ótimo presságio para as festas de fim de ano. Afinal, a estrela é um dos símbolos mais icônicos do Natal, representando a Estrela de Belém, que guiou os Três Reis Magos até o local de nascimento de Jesus Cristo.

Na jornada pelos Arcanos Maiores, a Estrela surge logo após a carta da Torre, trazendo consigo a energia restauradora que sucede o caos e a destruição.

“No momento de maior escuridão, os homens veem as estrelas” (Ralph Waldo Emerson). Ao nos conectarmos com essa carta, sentimos uma renovada esperança para o novo capítulo que se inicia.

Ela nos oferece a chance de fazer novas escolhas, guiadas por uma compreensão mais profunda, e nos convida a reconstruir nossa vida sobre uma base mais sólida. A Estrela nos liberta do que já não nos serve e nos dá a oportunidade de manifestar algo alinhado com quem somos agora.

A expressão “uma boa estrela” simboliza boa fortuna, refletindo a associação entre as estrelas e o destino humano. Os antigos acreditavam que ver uma estrela cadente era sinal de sorte, e que fazer um pedido nesse momento poderia torná-lo realidade.

No Tarô, a carta da Estrela não apenas representa sorte e proteção, mas também nos convida a enfrentar os desafios com confiança, nutrindo a crença em um futuro promissor.

Curiosamente, a soma dos algarismos 1 + 7 resulta em 8, número da carta da Justiça, que nos lembra que colhemos aquilo que plantamos. Como afirma o físico americano Leonard Mlodinow, “o sucesso depende tanto do acaso quanto das habilidades e trabalho duro”. Então, prepare-se, a sorte está do seu lado — mas é você quem deve fazer acontecer.

Nesse contexto, a Lua Nova em Sagitário chega em um momento perfeito. Entramos no último mês de 2024 encerrando e reiniciando um ciclo lunar, com uma energia favorável à reflexão, novos começos e planejamento. Sua estrela interior está brilhando intensamente nesta semana, guiando-a em sua jornada.

A Estrela é, sem dúvida, um símbolo de esperança. Esse arcano se manifesta justamente nos momentos em que, após enfrentarmos grandes desafios, começamos a perceber que tudo está se realinhando.

É um lembrete de que, mesmo depois de dificuldades e decepções, há sempre uma luz no fim do túnel. Com a Estrela, tudo parece possível — é o sinal de que milagres podem acontecer e sonhos podem, enfim, se realizar. Não é coincidência que dezembro seja considerado o “mês dos milagres” na Cabala.

Sagitário inaugura um período de possibilidades e aventuras, convidando-nos a ver o potencial milagroso do mundo, mesmo em tempos desafiadores. Aproveite este momento para mentalizar seus desejos: cultive o otimismo, e o melhor certamente acontecerá!

Como diz a canção clássica de Pinóquio (1940), “When You Wish Upon a Star”:

“Quando você faz um desejo a uma estrela,

Não importa quem você é;

Tudo o que o seu coração deseja,

Virá até você.”

O impacto da Lua Nova em Sagitário

As Luas Novas sinalizam o começo de um novo ciclo, funcionando como um ponto de reinicialização. Enquanto as Luas Cheias marcam picos de energia e emoções intensas, as Luas Novas oferecem um momento de calmaria e introspecção. É a oportunidade perfeita para liberar os temas do ciclo anterior e recomeçar com serenidade.

Este é o momento ideal para definir intenções e manifestar desejos. Medite, acenda uma vela, faça rituais, escreva em seu diário de manifestações ou declare suas intenções em voz alta. Com a influência de Sagitário, aproveite para dar um novo impulso positivo às últimas semanas do ano.

“Fora com o velho, dentro com o novo!” Ao tomar essa decisão, você escolhe a melhor versão de si mesma. Esteja aberta à mudança e ao crescimento, e escute a sabedoria de sua voz interior.

A energia de sagitário

Sagitário, signo de Fogo, é conhecido por seu espírito otimista, espontâneo e aventureiro. Quem convive com pessoas desse signo sabe o quanto elas são inspiradoras, leves e plenamente dispostas a viver o momento.

Após um período de turbulência, a carta da Estrela traz a promessa de esperança e renovação. Com a aproximação do fim de 2024, a Lua Nova em Sagitário nos convida a refletir com otimismo. É natural sentir-se desanimada ao revisar metas, mas Sagitário nos lembra de focar no que foi conquistado e manter a perspectiva do copo meio cheio. Esta energia nos encoraja a sonhar mais alto e valorizar nossos triunfos.

Você já pode estar percebendo sinais de mudanças positivas. Não são apenas as luzes de Natal que brilham mais forte — são as infinitas possibilidades à sua frente. Tudo o que você precisa é confiar em suas habilidades e escolher a próxima jornada que deseja trilhar.

Esta Lua Nova, no primeiro decanato de Sagitário, carrega uma energia dinâmica, porém exige cautela: sonhar grande é essencial, mas transformar esses sonhos em realidade requer planejamento. Use sua criatividade e idealismo com responsabilidade, e o sucesso será mais do que um desejo — será uma conquista.

Abraçando a mudança

Este é o momento de encarar as mudanças como oportunidades de crescimento e aprendizado. Seja um término de relacionamento, uma transição de carreira ou uma amiga se mudando, Sagitário nos ensina a enxergar a transformação sob uma perspectiva positiva. Essa visão será uma poderosa aliada para navegar pelas transições que surgirem.

Tais mudanças podem trazer consigo um renovado senso de propósito. A carta da Estrela ilumina o caminho, indicando novas possibilidades repletas de potencial, criatividade e significado para o futuro. Assim como as estrelas guiavam os navegantes em mares desconhecidos, a fé e a esperança nos orientam em tempos de incerteza, iluminando o caminho para um futuro melhor. Este é um período de paz e estabilidade, ideal para curar feridas antigas e aprofundar o autoconhecimento.

Inspiração e expansão

Regido por Júpiter, o planeta da expansão e das crenças, Sagitário nos convida a refletir sobre nossas ideias e convicções. Esta lunação é perfeita para buscar inspiração e abrir a mente para novas ideias. Seja através de viagens físicas ou mentais, explore novos horizontes e possibilidades.

Esta Lua Nova traz uma mensagem clara: olhe para o passado com orgulho e para o futuro com esperança. Sagitário nos desafia a expandir horizontes, abraçar a mudança e, acima de tudo, acreditar no potencial de um novo começo.

No entanto, com Mercúrio retrógrado em Sagitário, os projetos iniciados agora podem exigir ajustes e reflexões. A oposição com Júpiter retrógrado em Gêmeos destaca a importância de revisar metas e crenças antes de avançar.

Renove seus sonhos

O valor numérico da carta A Estrela é 17: o número 1 simboliza inícios, desejos e sonhos em formação; já o 7 está ligado ao misticismo, à espiritualidade e à transformação interna. Juntos, sugerem que uma transformação profunda está próxima.

Com a Lua Nova em Sagitário, este ciclo se reveste de otimismo, convidando-nos a reconectar com nossa fonte de inspiração e paixão. Sagitário, signo conhecido por sua versatilidade e amor pela liberdade, nos estimula a explorar novas perspectivas. Durante este período, conversas enriquecedoras e insights criativos podem surgir, reacendendo o entusiasmo e a motivação.

A carta da Estrela também representa novos começos, prenunciando o ano novo que se aproxima. É um momento propício para definir metas e refletir sobre os objetivos que desejamos alcançar. Este arcano nos lembra que chegou a hora de brilhar — assuma o papel principal na sua própria história. Com a energia sagitariana, ouse sonhar grande e confiar na sua estrela.

A todas vocês, uma semana iluminada!

Cris Paixão.

