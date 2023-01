Tarô: a semana entre 9 e 15 de janeiro é de potencial ilimitado

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Você tem uma meta? Então, agora é hora de explorar todas as suas habilidades para alcançá-la! A segunda semana de 2023 será regida pelo Mago, o arcano de número 1 das cartas, que marca o início de algo importante. Ou seja, o Tarô da semana sinaliza um possível start em alguma área da sua vida: amorosa, profissional, material e até espiritual.

Agora sim, iniciamos o ano! E com as energias recarregadas e esperanças renovadas, a possibilidade para iniciar novos projetos, novas ideias e novos começos fica potencializada.

Na ilustração da carta, o Mago tem uma mão levantada acima de sua cabeça, que é um símbolo conexão com Deus. A outra mão gesticula para o chão e traz essa energia para a terra. “Seja feita a Tua Vontade, assim na Terra como céu.” Mas como alinhar nossos desejos com a vontade de Deus para que se realizem? Quando a carta do Mago aparece, é sinal de que você conseguiu obter esta benção. Todas as suas ações e atitudes certas fizeram com que agora você consiga manifestar os seus desejos.

Sabemos que nossos pensamentos criam a nossa realidade. Com a frequência energética do Mago, você tem confiança de que vai conseguir atingir seus objetivos e até sente como se isso já fosse real. A energia da certeza atrai a manifestação dos seus desejos. Não tenha dúvida. “Pedis e obtereis”. Como, segundo a física quântica, o tempo não é linear, é simultâneo, você já conquistou o que deseja. Em outras palavras, o futuro já aconteceu.

O Mago sabe claramente o que quer e o que precisa fazer para manifestar e direcionar a energia para criar sua própria realidade. Ele tem uma conexão de alma com seus objetivos e intenções. Como no momento em que passamos a colocar (ou ao menos tentar) em prática a nossa listinha de resoluções de ano.

Há uma razão para esta carta ser uma das primeiras que desenrolam a jornada dos Arcanos Maiores. Este é o arcano que mostra que você detém o poder para atrair para a sua vida exatamente o que quer. Podemos pensar neste arcano como sendo a manifestação da “Lei da Atração”.

Sempre quando vejo a carta do Mago me vem à cabeça “Abracadabra!”, uma palavra envolta em mistério à qual muitos atribuem poder milagroso. Uma das teorias que considero mais interessantes é a de que sua origem teria sido advinda da expressão aramaica “avra cadavra” que significa “criarei conforme falo” (cuidado para não confundir com o feitiço da morte da franquia Harry Potter!). De fato, as palavras têm poder. Neste sentido, cuidado com o que você deseja, ou melhor, com o que você fala. Toda palavra é uma espécie de mantra em ação quando associada a pensamentos, intenções, crenças e sentimentos.

Esta é a carta do começo, do ponto em sua vida em que suas escolhas e visão parecem estar sendo apoiadas e guiadas por um universo/Provedor incrivelmente benevolente. Com esta carta, tudo se torna possível e você tem a chance de ver, sentir e possuir todo o seu potencial. Não há nada que você não possa fazer ou ser. Lembre-se disso nos momentos em que fraquejar e duvidar do seu poder pessoal. Sério, tudo que você precisa agora está ao seu alcance e você tem todas as ferramentas e conhecimentos disponíveis para alcançar o sucesso que deseja.

O Mago é a representação da pura força de vontade. Ele é a força de conexão entre o céu e a terra, pois ele entende o significado por trás do conceito “como em cima, assim embaixo”. Existe, de fato, uma harmonia entre os planos físico, mental e espiritual. Lembre-se de que você é poderosa. Crie no seu mundo interior e o exterior o seguirá. Faça dos seus sonhos e desejos realidade neste ano que acabou de começar!

Boa semana e muita luz,

Cris Paixão.