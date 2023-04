Tarô sugere mudanças profundas com a carta da Morte

Cris Paixão é publicitária com pós-graduação em marketing, e encontrou na terapia holística, principalmente no tarô, sua verdadeira paixão. Estudou com Adriana Kastrup e se especializou em tarô divinatório com tiragens que mostram a energia do momento atual e possibilidades futuras, através da mandala astrológica. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@cris.paixao_olhomagico).

Poucas cartas do Tarô parecem tão sinistras à primeira vista quanto a carta da Morte. Bem, acontece que a 13ª das 22 cartas dos Arcanos Maiores tem um significado bem maior do que você imagina – e não, não é uma sentença de morte. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a carta da Morte nesta semana.

Sugiro você pensar na carta da Morte como um símbolo de uma morte mais metafórica. Este é um arcano de grandes mudanças, transformações e, sim, algumas finalizações. É uma grande peça no nosso processo de evolução pessoal, no qual nos libertamos de velhos padrões. É uma “troca de pele” que fazemos para podermos ser uma nova versão de nós mesmas.

Segundo a Cabala, a carta da Morte é a 13ª chave, o 24º caminho da Árvore da Vida, que leva de Netzach a Tiphareth. É a iniciação na qual a personalidade (nosso ego) sofre voluntariamente uma “morte” para atingir o conhecimento do Eu Superior. A letra hebraica correspondente é Nun, o peixe que, em especial, está associado a Cristo. A propósito, o próprio Jesus disse para Nicodemos: “Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: É necessário que vocês nasçam de novo”. (João 3:5)

A Páscoa, que significa “passagem”, é a memória relatada no Antigo Testamento da libertação dos hebreus da escravidão no Egito rumo à terra prometida de Canaã. De acordo com a tradição católica, nesta semana, entramos no chamado Tempo Pascal (os 50 dias entre o domingo de Páscoa e o domingo de Pentecostes). Portanto, este é um período onde temos a possibilidade de uma “libertação” para nascermos para uma nova vida.

A carta da Morte indica que uma fase importante está terminando e uma nova vai começar. Você só precisa fechar uma porta para que a nova se abra. O passado precisa ser deixado para trás, para que você possa concentrar sua energia no que está à sua frente.

Outro significado é que você passará por uma grande mudança, transição ou transformação. A “versão antiga” de você precisa “morrer” para permitir que a nova você seja criada. Não vou mentir, este pode ser um momento assustador por não termos certeza do que acontecerá no futuro.

A Morte também pode significar que você precisa se livrar de certos apegos que têm em sua vida. A Morte representa o corte necessário para continuarmos progredindo. E não tem jeito, haverá um sentimento de pesar, junto com um medo do desconhecido. De fato, aprender a seguir em frente é uma das lições que o arcano da Morte nos ensina.

Outras cartas no Tarô carregam uma mensagem semelhante como, por exemplo, o 10 de Espadas, que é como uma “mini carta” da Morte e marca um final doloroso, mas inevitável. Além disso, as cartas de ambos os lados da Morte, O Enforcado (XII) e a Temperança (XIV), também fazem parte da “jornada da morte”, na qual nos preparamos para uma finalização, um encerramento de algo que não é mais necessário ao nos rendermos e liberarmos do medo (o Enforcado), e então passarmos por um renascimento, transmutando nossa dor (Temperança).

Então, nesta semana, pergunte a si mesma: “O que preciso modificar na minha vida?” Vale a reflexão. Talvez você precise abrir mão de alguma coisa para seguir em frente. Com a carta da Morte, você está sendo solicitada a mudar a maneira como você tem feito algo para abrir novas possibilidades.

“Tudo quando vive provém daquilo que morreu”. (Platão) A vida é um eterno ciclo. Aproveite esta nova etapa que está começando agora para você.

Boa semana e muita luz,

Cris Paixão.