Eneagrama: mais uma ferramenta para o autoconhecimento

São muitas as técnicas e formas de se autoconhecer e buscar a melhor versão de nós mesmos. Minha curiosidade me levou (e continua me levando) a conhecer algumas. Com umas me conecto bastante, com outras, nem tanto. Mas todas me encantam. Acho admirável que existam tantas teorias diferentes que levem para o mesmo objetivo: o de se conhecer da pele para dentro. Recentemente tive um primeiro contato com o Eneagrama, uma ferramenta antiga, criada há mais de 5 mil anos no Oriente e que foi trazida para o Ocidente no início do século. Quem me falou sobre ela foi Marina Bueno, que estuda essa técnica desde 1998.

O Eneagrama tem o objetivo de nos ajudar a encontrar a nossa essência. Segundo Marina, ao longo da vida, para nos adaptarmos ao mundo, vamos criando a nossa personalidade, que recebe influência da nossa família, dos amigos e da cultura do lugar onde vivemos. Essa personalidade é a forma como nos apresentamos na sociedade.

Há 9 tipos de personalidades possíveis, que são representadas em um símbolo de 9 pontos, onde cada ponto representa um traço de personalidade distinto. Cada um tem suas virtudes e vícios. “Ao conhecer o Eneagrama você vai ver quem é você, quais são as suas atitudes, os pontos fracos, os pontos fortes e vai poder se desenvolver naquilo que você é bom e corrigir aquilo que você não é tão bom”, diz Marina.

O Eneagrama funciona como um espelho que reflete quem somos verdadeiramente. Ele oferece um mapa para explorar nossas motivações, desejos e reações diante dos desafios da vida.

Para evoluirmos é preciso que reencontremos nossa essência e, segundo o Eneagrama, isso pode ser feito ao experimentarmos as virtudes de todas as nove personalidades. Com certeza não é uma jornada fácil, mas saber o caminho a seguir, no meu entender, é uma grande vantagem.

O Eneagrama dentro das empresas

O Eneagrama não se limita ao mundo pessoal, também pode ser usado no mundo corporativo. É uma ferramenta poderosa para gestão de empresas. Há até um guia criado por professores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, falando sobre esse tema.

Segundo Marina, ao aplicar o Eneagrama em empresas, é possível analisar aspectos como organização, comunicação, finanças e direção. Cada número representa um aspecto da empresa e essa análise profunda pode ajudar a identificar problemas e áreas que precisam ser aprimoradas. “O Eneagrama não apenas revela como a empresa está funcionando, mas também sugere caminhos para a melhoria”, afirma a especialista.

O Eneagrama é um grande aliado das lideranças, pois ajuda a entender o jeito de ser e reagir de cada integrante da equipe. Isso permite tratar cada pessoa de forma mais individualizada e auxilia a empresa a obter os melhores resultados.

Da mesma forma, o funcionário que conhece o eneagrama e sabe o traço de seu chefe, pode criar formas mais eficientes de se comunicar no dia a dia de trabalho.

Sigamos melhorando

O que mais me surpreendeu nessa técnica de autoconhecimento é que vai além do autoconhecimento, apresenta o caminho para a evolução. A resposta está na própria figura do Eneagrama.

Dependendo do tipo de personalidade, haverá sempre o caminho mais fácil de seguir e o mais desafiador. Enquanto o mais fácil nos coloca em um círculo vicioso, que nos mantém na mesmice, o caminho mais difícil nos impulsiona a evoluir na busca de nossa essência.

Sabendo para onde leva cada trilha, caberá a cada um de nós dar os passos na direção desejada. Como em toda ferramenta de autoconhecimento, seguir a jornada é uma opção de cada um.