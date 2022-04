Steel Hair: tendência para as loiras que desejam tons mais suaves

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você também pensa que só porque está no outono ou inverno precisa escurecer os fios? Não precisa. Se você é loira e quer mudar o visual, tirar o loiro claríssimo ou o platinado, pode investir no steel hair, uma tendência para suavizar, com cores mais escuras e até acinzentadas, usando técnicas que vão da iluminação, contorno e até mechas. O diferencial: é muito mais fácil voltar para as nuances mais claras com essa coloração.

Vale lembrar que o loiro requer mais cuidados, então é bom separar um espacinho na sua agenda para fazer visitas ao salão com mais frequência para tratamentos de hidratação e manutenção.

Características do Steel Hair

O tom acinzentado, que vai do claro até o chumbo, pode ser usado como uma tática para suavizar as nuances de loiro características do verão. Por meio de tonalizantes se chega a cor desejada. Vale observar que o steel hair é diferente do granny hair, que foca mais no branco e cinza.

Para quem é indicado?

Antes de mais nada é preciso fazer uma avaliação com o seu cabeleireiro para entender se essa tendência harmoniza bem com o seu tom de pele, já que a escala de cinza, a cor de fundo e a cor atual devem deixar o visual natural.

Continua após a publicidade

Técnicas de descoloração

A técnica é indicada para quem está com os fios completamente loiros, mas quem tem luzes, mechas e californianas também podem fazer. Aliás, o steel hair pode ser feito só no contorno, para iluminar o visual.

Cuidados para manter a cor bonita

Apesar de não envolver processos danosos, precisa ter alguns cuidados. Afinal, se você tem os cabelos descoloridos, tem que tratar, pois quando estão ressecados tendem a reter menos pigmento e a desbotar com mais facilidade. Para potencializar o tratamento, aposte em máscaras capilares uma vez por semana em casa e em tratamentos no salão. Eu separei um vídeo com uma misturinha usando creme e óleo reparador:

Outra dica é usar as fontes de calor com cautela, pois elas podem desbotar a cor. Sempre tenha um CC Cream com proteção térmica.

E um lembrete: evite o xampu roxo, pois ele pode mudar a tonalidade da sua coloração, já que pode conflitar com o pigmento acinzentado.