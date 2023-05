O seu cabelo precisa de proteção UV no outono?

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você sabia que até nos dias menos ensolarados suas madeixas ainda podem ser danificadas pelos raios UV? Isso mesmo! Apesar de serem constantemente atrelados ao calor, os efeitos da radiação solar não são diminuídos no frio. Portanto, mesmo no outono e no inverno, é indispensável adotar cuidados para os cabelos. No texto de hoje explico tudo o que você precisa saber sobre este assunto.

O que são os raios UV?

Os raios ultravioletas (UV) são ondas eletromagnéticas, invisíveis a olho nu. O maior emissor é a exposição solar e o contato constante com este fenômeno causa uma série de danos.

Quais são os principais efeitos da radiação nos cabelos?

Elas destroem a fibra capilar, deixando os cabelos ressecados, porosos e com mais frizz, com alterações de cor ou dificuldade para manter o pigmento, além de causar/agravar os quadros de quebra.

Como posso proteger os meus fios desses efeitos?

Assim como na pele, o ideal é utilizar produtos com proteção solar. Geralmente, os finalizadores, como cremes, leave-ins e CC creams, têm essa informação na embalagem. Para complementar o cuidado, você também pode investir em chapéus, lenços e sombrinhas, que ajudam a bloquear os efeitos dos raios solares quando você estiver a céu aberto.

Proteção térmica é a mesmo que proteção solar?

Não. É bastante comum que as pessoas confundam os produtos que oferecem proteção térmica com proteção solar, mas eles não possuem a mesma finalidade. O primeiro é indicado para proteger as madeixas do calor dos modeladores, como, por exemplo, o secador, a chapinha e o babyliss. Já o segundo cria uma barreira que impede a penetração da radiação emitida pelos raios solares.

